​Береги природу, сортируй отходы». Цель –



рассказать об экологическом значении такого подхода и инфраструктуре



раздельного сбора мусора, созданной в Ярославском регионе.



Работу организует региональный оператор в



сфере ТКО компания «Хартия». Первое занятие состоялось сегодня в администрации



Дзержинского района Ярославля.



– Внедрение раздельного сбора отходов



предусматривает комплекс мероприятий, в том числе образовательные проекты для



жителей всех возрастов, – отметил директор департамента охраны окружающей среды



и природопользования Дмитрий Пеньков. – Формирование ответственного отношения к



вопросам экологической безопасности, к сбору и переработке мусора – это



приоритетное направление новой экологической политики, реализуемой в регионе по



инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Согласно поручению Президента РФ



Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку.



Ярославская область одной из первых приступила к созданию соответствующей



инфраструктуры. Чтобы люди грамотно ее использовали, необходима



просветительская работа.



В рамках нового образовательного проекта



жителям региона расскажут о законодательной базе, особенностях установления



тарифа на услугу по обращению с отходами, способах вторичной переработки



мусора. Также на мероприятиях можно принять участие в обсуждении последствий



неправильной утилизации ТКО.



– В завершение



краткого курса бытовой экологии каждый участник получит небольшой сувенир –



стильную экосумку для походов по магазинам, – сообщила представитель ООО



«Хартия» Ирина Левакова. – Ее использование также поможет сохранить природу,



поскольку при этом люди отказываются от наносящих вред экологии одноразовых



пакетов.



Кроме того, процесс эковоспитания



организован в школах и детских садах региона. За прошедший учебный год та​м уже



проведено более 170 образовательных мероприятий на тему раздельного сбора



отходов и ответственного отношения к природе.



Узнать, где пройдет следующая лекция из



цикла «Береги природу, сортируй отходы», можно на официальном сайте ООО



«Хартия»



или на его страницах в соцсетях. Также информация будет доступна в районных



администрациях.