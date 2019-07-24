|Береги природу, сортируй отходы». Цель –
рассказать об экологическом значении такого подхода и инфраструктуре
раздельного сбора мусора, созданной в Ярославском регионе.
Работу организует региональный оператор в
сфере ТКО компания «Хартия». Первое занятие состоялось сегодня в администрации
Дзержинского района Ярославля.
– Внедрение раздельного сбора отходов
предусматривает комплекс мероприятий, в том числе образовательные проекты для
жителей всех возрастов, – отметил директор департамента охраны окружающей среды
и природопользования Дмитрий Пеньков. – Формирование ответственного отношения к
вопросам экологической безопасности, к сбору и переработке мусора – это
приоритетное направление новой экологической политики, реализуемой в регионе по
инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Согласно поручению Президента РФ
Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку.
Ярославская область одной из первых приступила к созданию соответствующей
инфраструктуры. Чтобы люди грамотно ее использовали, необходима
просветительская работа.
В рамках нового образовательного проекта
жителям региона расскажут о законодательной базе, особенностях установления
тарифа на услугу по обращению с отходами, способах вторичной переработки
мусора. Также на мероприятиях можно принять участие в обсуждении последствий
неправильной утилизации ТКО.
– В завершение
краткого курса бытовой экологии каждый участник получит небольшой сувенир –
стильную экосумку для походов по магазинам, – сообщила представитель ООО
«Хартия» Ирина Левакова. – Ее использование также поможет сохранить природу,
поскольку при этом люди отказываются от наносящих вред экологии одноразовых
пакетов.
Кроме того, процесс эковоспитания
организован в школах и детских садах региона. За прошедший учебный год там уже
проведено более 170 образовательных мероприятий на тему раздельного сбора
отходов и ответственного отношения к природе.
Узнать, где пройдет следующая лекция из
цикла «Береги природу, сортируй отходы», можно на официальном сайте ООО
«Хартия»
или на его страницах в соцсетях. Также информация будет доступна в районных
администрациях.
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