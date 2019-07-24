Ярославские специалисты приняли участие в



обсуждении концепции доработки федерального проекта «Учитель будущего»,



являющегося составной частью приоритетного национального проекта «Образование».



Оно прошло в Общероссийском профсоюзе образования в Москве, куда были



приглашены представители Министерства образования РФ, Рособрнадзора, Фонда



новых форм развития образования, нескольких ведущих педагогических вузов



страны.



– Приглашение наших специалистов для



обсуждения вопросов корректировки проекта «Учитель будущего» – это и знак



признания высокого уровня ярославских экспертов, и логичный шаг в продолжение



эффективного сотрудничества региона с Общероссийским профсоюзом образования, –



отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области



Александр Гудков.



Среди задач, которые решает проект «Учитель



будущего», – внедрение национальной системы профессионального роста,



охватывающей не менее 50 процентов учителей. Для этого будут создаваться центры



непрерывного повышения мастерства, в Ярославской области в течение 2021 – 2022



годов появятся три таких объекта.



Сейчас уже успешно функционирует



региональный комплекс непрерывного образования. Вклад в его развитие вносят



департамент образования Ярославской области, Институт развития образования,



четыре педагогических колледжа – Ростовский, Рыбинский, Угличский и Ярославский



и ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.



Особый интерес участников встречи вызвал



опыт проведения в регионе Российской психолого-педагогической олимпиады имени



К.Д. Ушинского. Это социально значимый образовательный проект, направленный на



допрофессиональную подготовку и ориентацию школьников на педагогическую



деятельность.



Благодаря соглашению о сотрудничестве,



которое департамент образования Ярославской области и Общероссийский профсоюз



образования подписали этим летом, эта олимпиада включена в систему развития



непрерывного педагогического образования и качественного воспроизводства



молодых кадров для отрасли.



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