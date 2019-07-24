Ярославские специалисты приняли участие в

обсуждении концепции доработки федерального проекта «Учитель будущего»,

являющегося составной частью приоритетного национального проекта «Образование».

Оно прошло в Общероссийском профсоюзе образования в Москве, куда были

приглашены представители Министерства образования РФ, Рособрнадзора, Фонда

новых форм развития образования, нескольких ведущих педагогических вузов

страны.

– Приглашение наших специалистов для

обсуждения вопросов корректировки проекта «Учитель будущего» – это и знак

признания высокого уровня ярославских экспертов, и логичный шаг в продолжение

эффективного сотрудничества региона с Общероссийским профсоюзом образования, –

отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области

Александр Гудков.

Среди задач, которые решает проект «Учитель

будущего», – внедрение национальной системы профессионального роста,

охватывающей не менее 50 процентов учителей. Для этого будут создаваться центры

непрерывного повышения мастерства, в Ярославской области в течение 2021 – 2022

годов появятся три таких объекта.

Сейчас уже успешно функционирует

региональный комплекс непрерывного образования. Вклад в его развитие вносят

департамент образования Ярославской области, Институт развития образования,

четыре педагогических колледжа – Ростовский, Рыбинский, Угличский и Ярославский

и ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.

Особый интерес участников встречи вызвал

опыт проведения в регионе Российской психолого-педагогической олимпиады имени

К.Д. Ушинского. Это социально значимый образовательный проект, направленный на

допрофессиональную подготовку и ориентацию школьников на педагогическую

деятельность.

Благодаря соглашению о сотрудничестве,

которое департамент образования Ярославской области и Общероссийский профсоюз

образования подписали этим летом, эта олимпиада включена в систему развития

непрерывного педагогического образования и качественного воспроизводства

молодых кадров для отрасли.

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