|Ярославские специалисты приняли участие в
обсуждении концепции доработки федерального проекта «Учитель будущего»,
являющегося составной частью приоритетного национального проекта «Образование».
Оно прошло в Общероссийском профсоюзе образования в Москве, куда были
приглашены представители Министерства образования РФ, Рособрнадзора, Фонда
новых форм развития образования, нескольких ведущих педагогических вузов
страны.
– Приглашение наших специалистов для
обсуждения вопросов корректировки проекта «Учитель будущего» – это и знак
признания высокого уровня ярославских экспертов, и логичный шаг в продолжение
эффективного сотрудничества региона с Общероссийским профсоюзом образования, –
отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области
Александр Гудков.
Среди задач, которые решает проект «Учитель
будущего», – внедрение национальной системы профессионального роста,
охватывающей не менее 50 процентов учителей. Для этого будут создаваться центры
непрерывного повышения мастерства, в Ярославской области в течение 2021 – 2022
годов появятся три таких объекта.
Сейчас уже успешно функционирует
региональный комплекс непрерывного образования. Вклад в его развитие вносят
департамент образования Ярославской области, Институт развития образования,
четыре педагогических колледжа – Ростовский, Рыбинский, Угличский и Ярославский
и ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.
Особый интерес участников встречи вызвал
опыт проведения в регионе Российской психолого-педагогической олимпиады имени
К.Д. Ушинского. Это социально значимый образовательный проект, направленный на
допрофессиональную подготовку и ориентацию школьников на педагогическую
деятельность.
Благодаря соглашению о сотрудничестве,
которое департамент образования Ярославской области и Общероссийский профсоюз
образования подписали этим летом, эта олимпиада включена в систему развития
непрерывного педагогического образования и качественного воспроизводства
молодых кадров для отрасли.
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