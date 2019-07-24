​Сегодня оздоровительный лагерь «Молодая



гвардия» посетила межведомственная комиссия. Она проверила опубликованную в



ряде СМИ информацию о том, что дети живут и отдыхают в неподобающих условиях.



Специалисты проинспектировали корпуса, столовую, проверили качество питания,



систему безопасности, а также пообщались с воспитанниками и сотрудниками



лагеря.



Особое внимание было уделено ​тем местам,



фотографии которых были размещены в социальных сетях.



– Грубых нарушений, создающих угрозу жизни и



здоровью отдыхающих детей, в ДОЛ «Молодая гвардия» не выявлено, – сообщила по



итогам проверки начальник отдела ярославского управления Роспотребнадзора



Марина Королева. – Ситуация находится на контроле.



«Молодая гвардия» включена в реестр



организаций оздоровления и отдыха детей на территории Ярославской области на



2019 год, постоянно проверяется Роспотребнадзором. В течение летней оздоровительной



кампании сотрудники управления проводят во всех загородных лагерях ежесменные



контрольно-надзорные мероприятия с применением лабораторных методов



исследования питьевой воды, продуктов питания, готовой кулинарной продукции,



микроклимата, искусственного освещения в помещениях.



– Сейчас в регионе работает 21 загородный



лагерь, в них находятся почти 5 с половиной тысяч детей, – рассказала начальник



управления по социальной и демографической политике Правительства области



Марина Башмашникова. – У всех есть санитарно-эпидемиологические заключения, в



том числе и у «Молодой гвардии».



Ранее лагерь, построенный в 1947 году,



принадлежал «Ярэнерго». Сейчас он является собственностью частного лица.



Заведение принимает детей только летом, и многие приезжают сюда не один год



подряд.



Как сообщил организатор «Молодой гвардии»



Дмитрий Рыбаков, у лагеря есть паспорт безопасности, своя служба охраны и



система видеонаблюдения, которые работают 24 часа в сутки.



– Ежегодно в лагере проводится косметический



ремонт: красим стены, полы, окна, – рассказал он. – К этому сезону в столовой



установили пароконвектоматы для правильного детского питания, полностью



обновлен один из корпусов. Имеются тепловентиляторы и безопасные обогреватели.