|Сегодня оздоровительный лагерь «Молодая
гвардия» посетила межведомственная комиссия. Она проверила опубликованную в
ряде СМИ информацию о том, что дети живут и отдыхают в неподобающих условиях.
Специалисты проинспектировали корпуса, столовую, проверили качество питания,
систему безопасности, а также пообщались с воспитанниками и сотрудниками
лагеря.
Особое внимание было уделено тем местам,
фотографии которых были размещены в социальных сетях.
– Грубых нарушений, создающих угрозу жизни и
здоровью отдыхающих детей, в ДОЛ «Молодая гвардия» не выявлено, – сообщила по
итогам проверки начальник отдела ярославского управления Роспотребнадзора
Марина Королева. – Ситуация находится на контроле.
«Молодая гвардия» включена в реестр
организаций оздоровления и отдыха детей на территории Ярославской области на
2019 год, постоянно проверяется Роспотребнадзором. В течение летней оздоровительной
кампании сотрудники управления проводят во всех загородных лагерях ежесменные
контрольно-надзорные мероприятия с применением лабораторных методов
исследования питьевой воды, продуктов питания, готовой кулинарной продукции,
микроклимата, искусственного освещения в помещениях.
– Сейчас в регионе работает 21 загородный
лагерь, в них находятся почти 5 с половиной тысяч детей, – рассказала начальник
управления по социальной и демографической политике Правительства области
Марина Башмашникова. – У всех есть санитарно-эпидемиологические заключения, в
том числе и у «Молодой гвардии».
Ранее лагерь, построенный в 1947 году,
принадлежал «Ярэнерго». Сейчас он является собственностью частного лица.
Заведение принимает детей только летом, и многие приезжают сюда не один год
подряд.
Как сообщил организатор «Молодой гвардии»
Дмитрий Рыбаков, у лагеря есть паспорт безопасности, своя служба охраны и
система видеонаблюдения, которые работают 24 часа в сутки.
– Ежегодно в лагере проводится косметический
ремонт: красим стены, полы, окна, – рассказал он. – К этому сезону в столовой
установили пароконвектоматы для правильного детского питания, полностью
обновлен один из корпусов. Имеются тепловентиляторы и безопасные обогреватели.
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