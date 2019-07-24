​Сегодня оздоровительный лагерь «Молодая

гвардия» посетила межведомственная комиссия. Она проверила опубликованную в

ряде СМИ информацию о том, что дети живут и отдыхают в неподобающих условиях.

Специалисты проинспектировали корпуса, столовую, проверили качество питания,

систему безопасности, а также пообщались с воспитанниками и сотрудниками

лагеря.

Особое внимание было уделено ​тем местам,

фотографии которых были размещены в социальных сетях.

– Грубых нарушений, создающих угрозу жизни и

здоровью отдыхающих детей, в ДОЛ «Молодая гвардия» не выявлено, – сообщила по

итогам проверки начальник отдела ярославского управления Роспотребнадзора

Марина Королева. – Ситуация находится на контроле.

«Молодая гвардия» включена в реестр

организаций оздоровления и отдыха детей на территории Ярославской области на

2019 год, постоянно проверяется Роспотребнадзором. В течение летней оздоровительной

кампании сотрудники управления проводят во всех загородных лагерях ежесменные

контрольно-надзорные мероприятия с применением лабораторных методов

исследования питьевой воды, продуктов питания, готовой кулинарной продукции,

микроклимата, искусственного освещения в помещениях.

– Сейчас в регионе работает 21 загородный

лагерь, в них находятся почти 5 с половиной тысяч детей, – рассказала начальник

управления по социальной и демографической политике Правительства области

Марина Башмашникова. – У всех есть санитарно-эпидемиологические заключения, в

том числе и у «Молодой гвардии».

Ранее лагерь, построенный в 1947 году,

принадлежал «Ярэнерго». Сейчас он является собственностью частного лица.

Заведение принимает детей только летом, и многие приезжают сюда не один год

подряд.

Как сообщил организатор «Молодой гвардии»

Дмитрий Рыбаков, у лагеря есть паспорт безопасности, своя служба охраны и

система видеонаблюдения, которые работают 24 часа в сутки.

– Ежегодно в лагере проводится косметический

ремонт: красим стены, полы, окна, – рассказал он. – К этому сезону в столовой

установили пароконвектоматы для правильного детского питания, полностью

обновлен один из корпусов. Имеются тепловентиляторы и безопасные обогреватели.

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