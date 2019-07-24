​В Ярославской области стартовал новый

образовательный проект для старшего поколения – цикл лекций «Береги природу,

сортируй отходы». Цель – рассказать об экологическом значении такого подхода и

инфраструктуре раздельного сбора мусора, созданной в Ярославском регионе.

Работу организует региональный оператор в

сфере ТКО компания «Хартия». Первое занятие состоялось сегодня в администрации

Дзержинского района Ярославля.

– Внедрение раздельного сбора отходов

предусматривает комплекс мероприятий, в том числе образовательные проекты для

жителей всех возрастов, – отметил директор департамента охраны окружающей среды

и природопользования Дмитрий Пеньков. – Формирование ответственного отношения к

вопросам экологической безопасности, к сбору и переработке мусора – это приоритетное

направление новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе

губернатора Дмитрия Миронова. Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина

к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. Ярославская

область одной из первых приступила к созданию соответствующей инфраструктуры.

Чтобы люди грамотно ее использовали, необходима просветительская работа.

В рамках нового образовательного проекта

жителям региона расскажут о законодательной базе, особенностях установления тарифа

на услугу по обращению с отходами, способах вторичной переработки мусора. Также

на мероприятиях можно принять участие в обсуждении последствий неправильной

утилизации ТКО.

 – В завершение

краткого курса бытовой экологии каждый участник получит небольшой сувенир –

стильную экосумку для походов по магазинам, – сообщила представитель ООО

«Хартия» Ирина Левакова. – Ее использование также поможет сохранить природу,

поскольку при этом люди отказываются от наносящих вред экологии одноразовых

пакетов.

Кроме того, процесс эковоспитания

организован в школах и детских садах региона. За прошедший учебный год там уже

проведено более 170 образовательных мероприятий на тему раздельного сбора

отходов и ответственного отношения к природе.

Узнать, где пройдет следующая лекция из

цикла «Береги природу, сортируй отходы», можно на официальном сайте ООО

«Хартия»

или на ег​о страницах в соцсетях. Также информация будет доступна в районных

администрациях. 

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