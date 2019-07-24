​В Ярославской области стартовал новый



образовательный проект для старшего поколения – цикл лекций «Береги природу,



сортируй отходы». Цель – рассказать об экологическом значении такого подхода и



инфраструктуре раздельного сбора мусора, созданной в Ярославском регионе.



Работу организует региональный оператор в



сфере ТКО компания «Хартия». Первое занятие состоялось сегодня в администрации



Дзержинского района Ярославля.



– Внедрение раздельного сбора отходов



предусматривает комплекс мероприятий, в том числе образовательные проекты для



жителей всех возрастов, – отметил директор департамента охраны окружающей среды



и природопользования Дмитрий Пеньков. – Формирование ответственного отношения к



вопросам экологической безопасности, к сбору и переработке мусора – это приоритетное



направление новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе



губернатора Дмитрия Миронова. Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина



к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. Ярославская



область одной из первых приступила к созданию соответствующей инфраструктуры.



Чтобы люди грамотно ее использовали, необходима просветительская работа.



В рамках нового образовательного проекта



жителям региона расскажут о законодательной базе, особенностях установления тарифа



на услугу по обращению с отходами, способах вторичной переработки мусора. Также



на мероприятиях можно принять участие в обсуждении последствий неправильной



утилизации ТКО.



– В завершение



краткого курса бытовой экологии каждый участник получит небольшой сувенир –



стильную экосумку для походов по магазинам, – сообщила представитель ООО



«Хартия» Ирина Левакова. – Ее использование также поможет сохранить природу,



поскольку при этом люди отказываются от наносящих вред экологии одноразовых



пакетов.



Кроме того, процесс эковоспитания



организован в школах и детских садах региона. За прошедший учебный год там уже



проведено более 170 образовательных мероприятий на тему раздельного сбора



отходов и ответственного отношения к природе.



Узнать, где пройдет следующая лекция из



цикла «Береги природу, сортируй отходы», можно на официальном сайте ООО



«Хартия»



или на ег​о страницах в соцсетях. Также информация будет доступна в районных



администрациях.