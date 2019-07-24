|На родине адмирала Ушакова в селе Хопылево
под Рыбинском установят поклонный крест в память о древнем Богоявленском
монастыре. Церемония освящения состоится 4 августа в рамках VI Всероссийского
патриотического фестиваля в честь великого полководца.
Восстановление храма Богоявления на Острову
1701 года постройки, в котором крестили будущего святого Русской православной
церкви, ведется с 2017 года. Средства на проведение работ поступают из
федерального бюджета. Процесс контролирует созданный по инициативе губернатора
Дмитрия Миронова попечительский совет, который возглавляет председатель
Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.
В настоящее время сформированы концепция и
генеральный план развития прилегающей к храмовому комплексу территории на
площади 52 гектара. Планируется создать духовно-просветительский центр Федора
Ушакова с епархиальным подворьем, детским лагерем, площадкой для проведения
культурных и образовательных мероприятий. Также Хопылево включено в комплексную
программу развития левого берега Волги от Ярославля до Рыбинска. В планах –
создание общей туристско-рекреационной зоны.
В 2019 году в храме Богоявления на Острову
были выполнены противоаварийные работы. Это позволило впервые за 70 лет
совершить богослужение в нижнем приделе. В ближайшее время будут проведены
проектные работы, которые касаются реставрации интерьеров.
Параллельно началось восстановление храма
Александра Невского, который составляет с храмом Богоявления единый приходской
храмовый комплекс.
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