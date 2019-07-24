​На родине адмирала Ушакова в селе Хопылево



под Рыбинском установят поклонный крест в память о древнем Богоявленском



монастыре. Церемония освящения состоится 4 августа в рамках VI Всероссийского



патриотического фестиваля в честь великого полководца.



Восстановление храма Богоявления на Острову



1701 года постройки, в котором крестили будущего святого Русской православной



церкви, ведется с 2017 года. Средства на проведение работ поступают из



федерального бюджета. Процесс контролирует созданный по инициативе губернатора



Дмитрия Миронова попечительский совет, который возглавляет председатель



Правительств​а Ярославской области Дмитрий Степаненко.



В настоящее время сформированы концепция и



генеральный план развития прилегающей к храмовому комплексу территории на



площади 52 гектара. Планируется создать духовно-просветительский центр Федора



Ушакова с епархиальным подворьем, детским лагерем, площадкой для проведения



культурных и образовательных мероприятий. Также Хопылево включено в комплексную



программу развития левого берега Волги от Ярославля до Рыбинска. В планах –



создание общей туристско-рекреационной зоны.



В 2019 году в храме Богоявления на Острову



были выполнены противоаварийные работы. Это позволило впервые за 70 лет



совершить богослужение в нижнем приделе. В ближайшее время будут проведены



проектные работы, которые касаются реставрации интерьеров.



Параллельно началось восстановление храма



Александра Невского, который составляет с храмом Богоявления единый приходской



храмовый комплекс.