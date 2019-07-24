​На родине адмирала Ушакова в селе Хопылево

под Рыбинском установят поклонный крест в память о древнем Богоявленском

монастыре. Церемония освящения состоится 4 августа в рамках VI Всероссийского

патриотического фестиваля в честь великого полководца.

Восстановление храма Богоявления на Острову

1701 года постройки, в котором крестили будущего святого Русской православной

церкви, ведется с 2017 года. Средства на проведение работ поступают из

федерального бюджета. Процесс контролирует созданный по инициативе губернатора

Дмитрия Миронова попечительский совет, который возглавляет председатель

Правительств​а Ярославской области Дмитрий Степаненко.

В настоящее время сформированы концепция и

генеральный план развития прилегающей к храмовому комплексу территории на

площади 52 гектара. Планируется создать духовно-просветительский центр Федора

Ушакова с епархиальным подворьем, детским лагерем, площадкой для проведения

культурных и образовательных мероприятий. Также Хопылево включено в комплексную

программу развития левого берега Волги от Ярославля до Рыбинска. В планах –

создание общей туристско-рекреационной зоны.

В 2019 году в храме Богоявления на Острову

были выполнены противоаварийные работы. Это позволило впервые за 70 лет

совершить богослужение в нижнем приделе. В ближайшее время будут проведены

проектные работы, которые касаются реставрации интерьеров.

Параллельно началось восстановление храма

Александра Невского, который составляет с храмом Богоявления единый приходской

храмовый комплекс.

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