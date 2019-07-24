​Состояние фасадов жилых и нежилых зданий в



регионе 24 июля обсудили на расширенном заседании Правительства области.



– Статус столицы Золотого кольца – это



особая ответственность. Ярославль и другие наши старинные города должны



выглядеть достойно, – подчеркнул председатель Правительства региона Дмитрий



Степаненко. – Необходимость выполнения обязательных требований по надлежащему



содержанию фасадов зданий является очевидной как для жителей области, так и для



гостей нашего региона.



Работа по предотвращению и выявлению



нарушений в данной сфере, а также по понуждению собственников к приведению в



нормативный вид объектов идет комплексно совместно с органами местного



самоуправления, региональной инспекцией административно-технического надзора,



департаментом государственного жилищного надзора и департаментом охраны



объектов культурного наследия.



Требования к содержанию фасадов зданий



определяются муниципальными правилами благоустройства территорий, жилищным



законодательством и законодательством об охране объектов культурного наследия.



– С начала года совместно с органами



местного самоуправления выявлено 474 нарушения. Основные: несвоевременное



проведение текущего ремонта фасада, удаление с него надписей (граффити), а



также несвоевременная очистка кровли от снега и наледи, – пояснил начальник



инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей



Кайгородов. – В случае если нарушения не устраняются в установленные сроки,



запускаем процесс привлечения к административной ответственности. Штраф для



граждан – до двух тысяч рублей, для должностных лиц – до десяти тысяч рублей,



для юридических – до пятидесяти тысяч.



Статус объекта культурного наследия не



является препятствием для проведения работ по ремонту здания, но требует



соблюдения установленной законом процедуры. В этом случае для выполнения работ



необходимо разрешение органов охраны памятников. Проекты вправе реализовывать



только лицензированные организации.



– С начала года наши специалисты провели 186



контрольных мероприятий, – рассказал директор департамента охраны объектов



культурного наследия Александр Филяев. – По фактам ненадлежащего содержания



фасадов владельцам зданий вынесено 13 предостережений и выдано 10 предписаний,



предусматривающих проведение ремонтных работ. Если за весь прошлый год сумма штрафов



составила 780 тысяч рублей, то с начала 2019-го – уже более 1,6 миллиона.



Совместно с органами местного самоуправления



проведена инвентаризация всех объектов культурного наследия, расположенных на



территории области, по итогам которой организована работа по установлению



собственников зданий и понуждению их к устранению выявленных нарушений.​