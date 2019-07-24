​Состояние фасадов жилых и нежилых зданий в

регионе 24 июля обсудили на расширенном заседании Правительства области.

– Статус столицы Золотого кольца – это

особая ответственность. Ярославль и другие наши старинные города должны

выглядеть достойно, – подчеркнул председатель Правительства региона Дмитрий

Степаненко. – Необходимость выполнения обязательных требований по надлежащему

содержанию фасадов зданий является очевидной как для жителей области, так и для

гостей нашего региона.

Работа по предотвращению и выявлению

нарушений в данной сфере, а также по понуждению собственников к приведению в

нормативный вид объектов идет комплексно совместно с органами местного

самоуправления, региональной инспекцией административно-технического надзора,

департаментом государственного жилищного надзора и департаментом охраны

объектов культурного наследия.

Требования к содержанию фасадов зданий

определяются муниципальными правилами благоустройства территорий, жилищным

законодательством и законодательством об охране объектов культурного наследия.

– С начала года совместно с органами

местного самоуправления выявлено 474 нарушения. Основные: несвоевременное

проведение текущего ремонта фасада, удаление с него надписей (граффити), а

также несвоевременная очистка кровли от снега и наледи, – пояснил начальник

инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей

Кайгородов. – В случае если нарушения не устраняются в установленные сроки,

запускаем процесс привлечения к административной ответственности. Штраф для

граждан – до двух тысяч рублей, для должностных лиц – до десяти тысяч рублей,

для юридических – до пятидесяти тысяч.

Статус объекта культурного наследия не

является препятствием для проведения работ по ремонту здания, но требует

соблюдения установленной законом процедуры. В этом случае для выполнения работ

необходимо разрешение органов охраны памятников. Проекты вправе реализовывать

только лицензированные организации.

– С начала года наши специалисты провели 186

контрольных мероприятий, – рассказал директор департамента охраны объектов

культурного наследия Александр Филяев. – По фактам ненадлежащего содержания

фасадов владельцам зданий вынесено 13 предостережений и выдано 10 предписаний,

предусматривающих проведение ремонтных работ. Если за весь прошлый год сумма штрафов

составила 780 тысяч рублей, то с начала 2019-го – уже более 1,6 миллиона.

Совместно с органами местного самоуправления

проведена инвентаризация всех объектов культурного наследия, расположенных на

территории области, по итогам которой организована работа по установлению

собственников зданий и понуждению их к устранению выявленных нарушений.​

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