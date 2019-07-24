|Состояние фасадов жилых и нежилых зданий в
регионе 24 июля обсудили на расширенном заседании Правительства области.
– Статус столицы Золотого кольца – это
особая ответственность. Ярославль и другие наши старинные города должны
выглядеть достойно, – подчеркнул председатель Правительства региона Дмитрий
Степаненко. – Необходимость выполнения обязательных требований по надлежащему
содержанию фасадов зданий является очевидной как для жителей области, так и для
гостей нашего региона.
Работа по предотвращению и выявлению
нарушений в данной сфере, а также по понуждению собственников к приведению в
нормативный вид объектов идет комплексно совместно с органами местного
самоуправления, региональной инспекцией административно-технического надзора,
департаментом государственного жилищного надзора и департаментом охраны
объектов культурного наследия.
Требования к содержанию фасадов зданий
определяются муниципальными правилами благоустройства территорий, жилищным
законодательством и законодательством об охране объектов культурного наследия.
– С начала года совместно с органами
местного самоуправления выявлено 474 нарушения. Основные: несвоевременное
проведение текущего ремонта фасада, удаление с него надписей (граффити), а
также несвоевременная очистка кровли от снега и наледи, – пояснил начальник
инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей
Кайгородов. – В случае если нарушения не устраняются в установленные сроки,
запускаем процесс привлечения к административной ответственности. Штраф для
граждан – до двух тысяч рублей, для должностных лиц – до десяти тысяч рублей,
для юридических – до пятидесяти тысяч.
Статус объекта культурного наследия не
является препятствием для проведения работ по ремонту здания, но требует
соблюдения установленной законом процедуры. В этом случае для выполнения работ
необходимо разрешение органов охраны памятников. Проекты вправе реализовывать
только лицензированные организации.
– С начала года наши специалисты провели 186
контрольных мероприятий, – рассказал директор департамента охраны объектов
культурного наследия Александр Филяев. – По фактам ненадлежащего содержания
фасадов владельцам зданий вынесено 13 предостережений и выдано 10 предписаний,
предусматривающих проведение ремонтных работ. Если за весь прошлый год сумма штрафов
составила 780 тысяч рублей, то с начала 2019-го – уже более 1,6 миллиона.
Совместно с органами местного самоуправления
проведена инвентаризация всех объектов культурного наследия, расположенных на
территории области, по итогам которой организована работа по установлению
собственников зданий и понуждению их к устранению выявленных нарушений.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
18:00
18 просмотров
2019.07.24 В Хопылеве установят поклонный крест 2019.07.24 Жители региона могут получить информацию о раздельном сборе отходов на тематических лекциях2019.07.24 Детский лагерь «Молодая гвардия» проверила межведомственная комиссия2019.07.24 Ярославцы участвуют в доработке концепции федерального проекта «Учитель будущего»2019.07.24 Жители региона могут получить информацию о раздельном сборе отходов на тематических лекциях В Ярославской области стартовал новы