​Высококачественные и высокоурожайные сорта пивоваренного ячменя, пригодные для выращивания в зоне Нечерноземья, были представлены ярославским сельхозпроизводителям в ходе состоявшегося 25 июля агросеминара. В течение уже 3 лет на делянках ярославского филиала ФГБУ «Испытательная станция по охране селекционных достижений» высаживаются перспективные сорта пивоваренного ячменя. Затем проводятся анализ их урожайности, качеств и презентация сельхозпроизводителям. Ежегодно в испытаниях участвуют новые сорта.



– Посевная площадь ячменя в регионе в этом году составила более 12 тысяч гектаров, – рассказал и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин. – При этом пивоваренные сорта занимают около 63 процентов общего объема. Перспективность направления на территории нашего региона обусловлена как достижениями селекционеров, так и возможностью снижения логистических затрат для местного пивоваренного производства.



Кроме того, ярославский пивоваренный ячмень может быть интересен пивоваренным компаниям, расположенным в соседних регионах. Так, СПК «Курдумовское» в этом году засеял 200 гектаров ячменем сорта «чарльз» в рамках подписанного на ХХ Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» соглашения с ООО «Карлсберг – Восточная Европа».



Рассказали участникам семинара и о мерах поддержки сельхозпроизводителей. В их числе – субсидия на возмещение части стоимости сортовых семян, компенсация до 20 процентов затрат приобретенной сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, пост​авка техники на льготных условиях через систему областного лизинга с удорожанием предмета до 2,4 процента в год. Также возможна поддержка в виде займа под 7,25 процента годовых для пополнения оборотных средств через Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области.



В настоящее время в регионе занимаются выращиванием ячменя 47 сельхозпредприятий. Доля полей, засеянных российскими пивоваренными сортами, – около 84 процентов.