|Участники двухдневного экспертного семинара
в селе Вятском обсудили актуальные вопросы развития туркластера «Ярославия –
центры городов». Были разработаны предложения по продвижению единого бренда и
совместных туристических маршрутов, а также сформулированы рекомендации по
позиционированию каждого города в составе кластера.
В мероприятии приняли участие представители
Правительства региона, муниципальных образований, федеральные эксперты по
устойчивому развитию территорий, маркетингу, развитию общественных пространств,
культурному наследию.
– Рынок городского туризма перспективный и
быстрорастущий, прирост спроса составляет 20 – 25 процентов в год, – отметил,
открывая семинар, заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.
– Мы долго искали региональную идентичность для позиционирования Ярославской
области на туристической карте страны. В результате был разработан новый бренд
«Ярославия – среднерусская Гардарика», в основе которого – уникальный
конгломерат 12 древнерусских городов: Гаврилов-Яма, Данилова, Любима, Мышкина,
Переславля-Залесского, Пошехонья, Ростова Великого, Рыбинска, Тутаева, Углича,
Ярославля и затопленной Мологи. Теперь нам необходимо выделить каждый город как
уникальный и неповторимый.
Планируется, что в каждом городе
первоочередное развитие с точки зрения туристической привлекательности получат
исторические центры.
– Для дальнейшего развития туризма мы хотим
использовать кластерный подход, усиливающий взаимодействие наших городов в
создании новой инфраструктуры и продуктов, – отметила директор департамента
туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Необходимо преодолеть конкуренцию
и перейти к сотрудничеству.
Над совместными туристическими предложениями
уже работают Данилов, Пошехонье и Любим, Данилов и Тутаев. В Угличе готовится
запуск велосипедного двухдневного тура, в рамках которого гости смогут испытать
себя на прочность и проехать 80 километров до Мышкина.
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