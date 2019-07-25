​Участники двухдневного экспертного семинара

в селе Вятском обсудили актуальные вопросы развития туркластера «Ярославия –

центры городов». Были разработаны предложения по продвижению единого бренда и

совместных туристических маршрутов, а также сформулированы рекомендации по

позиционированию каждого города в составе кластера. 

В мероприятии приняли участие представители

Правительства региона, муниципальных образований, федеральные эксперты по

устойчивому развитию территорий, маркетингу, развитию общественных пространств,

культурному наследию.

– Рынок городского туризма перспективный и

быстрорастущий, прирост спроса составляет 20 – 25 процентов в год, – отметил,

открывая семинар, заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.

– Мы долго искали региональную идентичность для позиционирования Ярославской

области на туристической карте страны. В результате был разработан новый бренд

«Ярославия – среднерусская Гардарика», в основе которого – уникальный

конгломерат 12 древнерусских городов: Гаврилов-Яма, Данилова, Любима, Мышкина,

Переславля-Залесского, Пошехонья, Ростова Великого, Рыбинска, Тутаева, Углича,

Ярославля и затопленной Мологи. Теперь нам необходимо выделить каждый город как

уникальный и неповторимый.

Планируется, что в каждом городе

первоочередное развитие с точки зрения туристиче​ской привлекательности получат

исторические центры.

– Для дальнейшего развития туризма мы хотим

использовать кластерный подход, усиливающий взаимодействие наших городов в

создании новой инфраструктуры и продуктов, – отметила директор департамента

туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Необходимо преодолеть конкуренцию

и перейти к сотрудничеству.

​Над совместными туристическими предложениями

уже работают Данилов, Пошехонье и Любим, Данилов и Тутаев. В Угличе готовится

запуск велосипедного двухдневного тура, в ра​мках которого гости смогут испытать

себя на прочность и проехать 80 километров до Мышкина.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
15:15
22 просмотров
2019.07.25 Обследование трубопроводов в Ярославле будут проводить с помощью робота
2019.07.25 В регионе усилена работа по профилактике заболеваний среди животных
2019.07.25 140 пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, бесплатно получат респираторное оборудование
2019.07.25 Из 36 котельных Даниловского района 30 уже полностью готовы к отопительному сезону
2019.07.25 Школьники из Ярославского района привезли со Всероссийского слета юных краеведов серебряный кубок и более 100 грамот