​Участники двухдневного экспертного семинара



в селе Вятском обсудили актуальные вопросы развития туркластера «Ярославия –



центры городов». Были разработаны предложения по продвижению единого бренда и



совместных туристических маршрутов, а также сформулированы рекомендации по



позиционированию каждого города в составе кластера.



В мероприятии приняли участие представители



Правительства региона, муниципальных образований, федеральные эксперты по



устойчивому развитию территорий, маркетингу, развитию общественных пространств,



культурному наследию.



– Рынок городского туризма перспективный и



быстрорастущий, прирост спроса составляет 20 – 25 процентов в год, – отметил,



открывая семинар, заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.



– Мы долго искали региональную идентичность для позиционирования Ярославской



области на туристической карте страны. В результате был разработан новый бренд



«Ярославия – среднерусская Гардарика», в основе которого – уникальный



конгломерат 12 древнерусских городов: Гаврилов-Яма, Данилова, Любима, Мышкина,



Переславля-Залесского, Пошехонья, Ростова Великого, Рыбинска, Тутаева, Углича,



Ярославля и затопленной Мологи. Теперь нам необходимо выделить каждый город как



уникальный и неповторимый.



Планируется, что в каждом городе



первоочередное развитие с точки зрения туристиче​ской привлекательности получат



исторические центры.



– Для дальнейшего развития туризма мы хотим



использовать кластерный подход, усиливающий взаимодействие наших городов в



создании новой инфраструктуры и продуктов, – отметила директор департамента



туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Необходимо преодолеть конкуренцию



и перейти к сотрудничеству.



​Над совместными туристическими предложениями



уже работают Данилов, Пошехонье и Любим, Данилов и Тутаев. В Угличе готовится



запуск велосипедного двухдневного тура, в ра​мках которого гости смогут испытать



себя на прочность и проехать 80 километров до Мышкина.