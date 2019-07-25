25 июля в симуляционном центре медицинского университета впервые первичную специализированную аккредитацию прошли более 60 человек. Это ординаторы, которые в ближайшее время придут работать в медицинские учреждения региона, и шесть врачей, которые уже поработали и решили получить новую специализацию.



В этом году вуз готовит ординаторов по шести специальностям, в 2020-м их количество увеличится до 30. На тренажерах, закупленных в рамках национального проекта «Здравоохранение», начинающие медики отрабатывают навыки и оттачивают свое мастерство.



– Сегодня мы воочию можем наблюдать, как



активно в Ярославской области ​развиваются национальные проекты в сфере



здравоохранения и образования. Здесь они нашли точки соприкосновения.



Закупленное оборудование для университета помогает молодым специалистам стать



профессионалами своего дела и уже завтра начать помогать людям, – сказал



директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.



Экзамен проходит в моделях



специализированных палат. Обстановка максимально приближена к реальной.



– В этом году мы получили финансирование на



оборудование для аккредитации, сейчас приобретаем высокофункциональный тренажер



для сложных акушерских ситуаций, – рассказал ректор медицинского университета



Алексей Павлов. – Закупили для эндоскопистов тренажер «Симбионикс» для



гастроскопии, приобретем насадку и для бронхоскопии. Важно, чтобы у нас в



регионе эндоскопия развивалась равномерно. Мы уже готовим кадры для работы в



новом корпусе онкобольницы после завершения его строительства.



В ближайшее время будет организован



специальный блок для фабрики процессов бережливого производства. Причем учить



здесь будут не только специалистов первичного звена поликлиник, но и развивать



такое новое для нашей страны направление, как бережливый стационар.