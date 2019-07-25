|25 июля в симуляционном центре медицинского университета впервые первичную специализированную аккредитацию прошли более 60 человек. Это ординаторы, которые в ближайшее время придут работать в медицинские учреждения региона, и шесть врачей, которые уже поработали и решили получить новую специализацию.
В этом году вуз готовит ординаторов по шести специальностям, в 2020-м их количество увеличится до 30. На тренажерах, закупленных в рамках национального проекта «Здравоохранение», начинающие медики отрабатывают навыки и оттачивают свое мастерство.
– Сегодня мы воочию можем наблюдать, как
активно в Ярославской области развиваются национальные проекты в сфере
здравоохранения и образования. Здесь они нашли точки соприкосновения.
Закупленное оборудование для университета помогает молодым специалистам стать
профессионалами своего дела и уже завтра начать помогать людям, – сказал
директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.
Экзамен проходит в моделях
специализированных палат. Обстановка максимально приближена к реальной.
– В этом году мы получили финансирование на
оборудование для аккредитации, сейчас приобретаем высокофункциональный тренажер
для сложных акушерских ситуаций, – рассказал ректор медицинского университета
Алексей Павлов. – Закупили для эндоскопистов тренажер «Симбионикс» для
гастроскопии, приобретем насадку и для бронхоскопии. Важно, чтобы у нас в
регионе эндоскопия развивалась равномерно. Мы уже готовим кадры для работы в
новом корпусе онкобольницы после завершения его строительства.
В ближайшее время будет организован
специальный блок для фабрики процессов бережливого производства. Причем учить
здесь будут не только специалистов первичного звена поликлиник, но и развивать
такое новое для нашей страны направление, как бережливый стационар.
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