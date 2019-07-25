В регионе стартовала серия разъяснительных семинаров



для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в связи с



изменениями федерального законодательства. 25 июля в конференц-зале ЯрТПП



представители областного департамента охраны окружающей ср​еды и



природопользования и Роспотребнадзора рассказали о получении лицензий на добычу



подземных вод из коллективных скважин. Такой документ необходим всем СНТ и ОНТ



с 1 января 2020 года.



Для садоводов и огородников предусмотрена



упрощенная схема. Так, СНТ и ОНТ освобождены от дорогостоящей разработки



проекта на геологическое изучение недр, оценки запасов подземных вод и



составления проекта водо​забора.



– Такие изменения направлены на



легализацию недропользования и обеспечение населения качественной питьевой



водой, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и



природопользования Дмитрий Пеньков. – В настоящее время по инициативе



губернатора области Дмитрия Миронова прорабатываются возможности внесения



изменений в этот законопроект в части получения товариществами права добычи не



только питьевой воды, но и технических подземных вод, используемых для полива,



без санитарно-эпидемиологической экспертизы и оформления проекта зоны



санитарной охраны источника. Письмо уже направлено в Минприроды России. Кроме



того, выдвинут на рассмотрение вопрос о продлении сроков упрощенного оформления



лицензий до 2022 года.



Перечень документов, необходимых для



получения лицензии, в настоящее время максимально сокращен. В него включены



устав товарищества, решение о назначении руководителя, схема расположения



участка, паспорт либо учетная карточка скважины, документы на землю и



санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на использование



скважины.



До 1 января 2020 года СНТ и ОНТ смогут



оформить лицензии без уплаты госпошлины, а также вправе пользоваться скважиной



без документов.



Новый порядок предоставления лицензии на



добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового снабжения утвержден



постановлением Правительства области. Разрешения выдает региональный



департамент охраны окружающей среды и природопользования, на сайте которого



можно ознакомиться с полным текстом документа.



Лицензия на право добычи подземных вод



выдается на срок до 25 лет. Упрощенный порядок получения документа действует



только для СНТ и ОНТ.



Справка



Безлицензионная добыча подземных вод



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч



рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц



– от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.



Получить консультацию по вопросам



лицензирования можно в департаменте с понедельника по четверг с 9 до 17 часов



по адресу: Ярославль, ул.



Свободы, 62, каб. 406 (4-й этаж), либо по телефону (4852) 400-216. Также свои



вопросы можно задать посредством электронной почты karpovaea@yarregion.ru.