В регионе стартовала серия разъяснительных семинаров

для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в связи с

изменениями федерального законодательства. 25 июля в конференц-зале ЯрТПП

представители областного департамента охраны окружающей ср​еды и

природопользования и Роспотребнадзора рассказали о получении лицензий на добычу

подземных вод из коллективных скважин. Такой документ необходим всем СНТ и ОНТ

с 1 января 2020 года.

Для садоводов и огородников предусмотрена

упрощенная схема. Так, СНТ и ОНТ освобождены от дорогостоящей разработки

проекта на геологическое изучение недр, оценки запасов подземных вод и

составления проекта водо​забора.

– Такие изменения направлены на

легализацию недропользования и обеспечение населения качественной питьевой

водой, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и

природопользования Дмитрий Пеньков. – В настоящее время по инициативе

губернатора области Дмитрия Миронова прорабатываются возможности внесения

изменений в этот законопроект в части получения товариществами права добычи не

только питьевой воды, но и технических подземных вод, используемых для полива,

без санитарно-эпидемиологической экспертизы и оформления проекта зоны

санитарной охраны источника. Письмо уже направлено в Минприроды России. Кроме

того, выдвинут на рассмотрение вопрос о продлении сроков упрощенного оформления

лицензий до 2022 года.

Перечень документов, необходимых для

получения лицензии, в настоящее время максимально сокращен. В него включены

устав товарищества, решение о назначении руководителя, схема расположения

участка, паспорт либо учетная карточка скважины, документы на землю и

санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на использование

скважины.

До 1 января 2020 года СНТ и ОНТ смогут

оформить лицензии без уплаты госпошлины, а также вправе пользоваться скважиной

без документов.

Новый порядок предоставления лицензии на

добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового снабжения утвержден

постановлением Правительства области. Разрешения выдает региональный

департамент охраны окружающей среды и природопользования, на сайте которого

можно ознакомиться с полным текстом документа.

Лицензия на право добычи подземных вод

выдается на срок до 25 лет. Упрощенный порядок получения документа действует

только для СНТ и ОНТ.

Справка

Безлицензионная добыча подземных вод

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч

рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц

– от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Получить консультацию по вопросам

лицензирования можно в департаменте с понедельника по четверг с 9 до 17 часов

по адресу: Ярославль, ул.

Свободы, 62, каб. 406 (4-й этаж), либо по телефону (4852) 400-216. Также свои

вопросы можно задать посредством электронной почты karpovaea@yarregion.ru.

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