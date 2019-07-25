|В регионе стартовала серия разъяснительных семинаров
для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в связи с
изменениями федерального законодательства. 25 июля в конференц-зале ЯрТПП
представители областного департамента охраны окружающей среды и
природопользования и Роспотребнадзора рассказали о получении лицензий на добычу
подземных вод из коллективных скважин. Такой документ необходим всем СНТ и ОНТ
с 1 января 2020 года.
Для садоводов и огородников предусмотрена
упрощенная схема. Так, СНТ и ОНТ освобождены от дорогостоящей разработки
проекта на геологическое изучение недр, оценки запасов подземных вод и
составления проекта водозабора.
– Такие изменения направлены на
легализацию недропользования и обеспечение населения качественной питьевой
водой, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и
природопользования Дмитрий Пеньков. – В настоящее время по инициативе
губернатора области Дмитрия Миронова прорабатываются возможности внесения
изменений в этот законопроект в части получения товариществами права добычи не
только питьевой воды, но и технических подземных вод, используемых для полива,
без санитарно-эпидемиологической экспертизы и оформления проекта зоны
санитарной охраны источника. Письмо уже направлено в Минприроды России. Кроме
того, выдвинут на рассмотрение вопрос о продлении сроков упрощенного оформления
лицензий до 2022 года.
Перечень документов, необходимых для
получения лицензии, в настоящее время максимально сокращен. В него включены
устав товарищества, решение о назначении руководителя, схема расположения
участка, паспорт либо учетная карточка скважины, документы на землю и
санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на использование
скважины.
До 1 января 2020 года СНТ и ОНТ смогут
оформить лицензии без уплаты госпошлины, а также вправе пользоваться скважиной
без документов.
Новый порядок предоставления лицензии на
добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового снабжения утвержден
постановлением Правительства области. Разрешения выдает региональный
департамент охраны окружающей среды и природопользования, на сайте которого
можно ознакомиться с полным текстом документа.
Лицензия на право добычи подземных вод
выдается на срок до 25 лет. Упрощенный порядок получения документа действует
только для СНТ и ОНТ.
Справка
Безлицензионная добыча подземных вод
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч
рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц
– от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
Получить консультацию по вопросам
лицензирования можно в департаменте с понедельника по четверг с 9 до 17 часов
по адресу: Ярославль, ул.
Свободы, 62, каб. 406 (4-й этаж), либо по телефону (4852) 400-216. Также свои
вопросы можно задать посредством электронной почты karpovaea@yarregion.ru.
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