|Сегодня в областной клинической больнице открылась
выставка фотографий людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Она
организована в рамках проекта «Я люблю жизнь», основная цель которого –
поддержать пациентов и их близких в такой трудный период жизни. Подобные
выставки уже состоялись в Ростове-на-Дону, Таганроге, а 30 июля фотоистории
покажут в Российском онкологическом центре имени Блохина.
– Департамент
здравоохранения готов поддерживать такие проекты. Хотелось бы, чтобы люди
понимали: рак – это не приговор. И чем раньше это будет сделано, тем лучше, –
подчеркнул начальник отдела организации специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи департамента здравоохранения
Ярославской области Антон Трубников. – Департамент здравоохранения обеспечивает
процессы оказания медицинской помощи как на амбулаторном, так и на стационарном
этапе. В ближайшие 5 лет в систему оказания помощи онкологическим больным будут
вложены большие силы и средства. На обеспечение медицинским оборудованием из
средств федерального бюджета будет выделено более миллиарда рублей.
Большинство участников выставки уже в фазе стойкой ремиссии,
но есть и те, кто еще лечится. В областной клинической больнице можно увидеть
14 фотографий, на пяти из которых – ярославцы. Организаторы уверены, что эти
позитивные истории помогут людям с онкологическими заболеваниями настроиться на
выздоровление.
– Жить здесь и сейчас – вроде бы очевидная вещь, но не для
тех, кто однажды услышал неутешительный диагноз. Для того чтобы принять жизнь
вместе с болезнью, от человека требуется колоссальное количество внутренних
сил, – сказала куратор проекта «Я люблю жизнь» в Ярославле Елена Сидоренко. –
Своим примером мы хотим показать, что жизнь с диагнозом продолжается. Просто
перестаешь бежать, начинаешь замечать мелочи: как встает солнце, как начинается
день, как пахнет кофе, как капает дождь, как падают звезды. Начинаешь жить. И
эта любовь к жизни помогает нам поделиться этой силой с теми, кто сейчас в
начале пути. И еще хотелось бы обратиться ко всем. Ранний скрининг, ранняя
диагностика – это мало того что результативно, это и менее затратно, и можно
все лечение пройти в Ярославле, и все в рамках программы ОМС.
Старт федеральному проекту «Я люблю жизнь», который
реализуется более чем в 30 городах России, Украины и Казахстана, дала Оксана
Андриенко, которая сама прошла курс терапии от рака. Сначала она организовывала
фотосессии в Москве, а затем к проекту стали присоединяться и жители других
регионов. В социальных сетях был запущен фотомарафон «Мы можем. Я могу»,
участники которого находят друг друга по хештегам #мыможемямогу,
#онкологияпобедима, #красотасильнеерака, #онкологиянеприговор, #онкобудни,
#рмж, #лимфома, #химиотерапия, #ракнеприговор, #ракдурак.
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