Сегодня в областной клинической больнице открылась



выставка фотографий людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Она



организована в рамках проекта «Я люблю жизнь», основная цель которого –



поддержать пациентов и их близких в такой трудный период жизни. Подобные



выставки уже состоялись в Ростове-на-Дону, Таганроге, а 30 июля фотоистории



покажут в Российском онкологическом центре имени Блохина.



– Департамент



здравоохранения готов поддерживать такие проекты. Хотелось бы, чтобы люди



понимали: рак – это не приговор. И чем раньше это будет сделано, тем лучше, –



подчеркнул начальник отдела организации специализированной и



высокотехнологичной медицинской помощи ​департамента здравоохранения



Ярославской области Антон Трубников. – Департамент здравоохранения обеспечивает



процессы оказания медицинской помощи как на амбулаторном, так и на стационарном



этапе. В ближайшие 5 лет в систему оказания помощи онкологическим больным будут



вложены большие силы и средства. На обеспечение медицинским оборудованием из



средств федерального бюджета будет выделено более миллиарда рублей.



Большинство участников выставки уже в фазе стойкой ремиссии,



но есть и те, кто еще лечится. В областной клинической больнице можно увидеть



14 фотографий, на пяти из которых – ярославцы. Организаторы уверены, что эти



позитивные истории помогут людям с онкологическими заболеваниями настроиться на



выздоровление.



– Жить здесь и сейчас – вроде бы очевидная вещь, но не для



тех, кто однажды услышал неутешительный диагноз. Для того чтобы принять жизнь



вместе с болезнью, от человека требуется колоссальное количество внутренних



сил, – сказала куратор проекта «Я люблю жизнь» в Ярославле Елена Сидоренко. –



Своим примером мы хотим показать, что жизнь с диагнозом продолжается. Просто



перестаешь бежать, начинаешь замечать мелочи: как встает солнце, как начинается



день, как пахнет кофе, как капает дождь, как падают звезды. Начинаешь жить. И



эта любовь к жизни помогает нам поделиться этой силой с теми, кто сейчас в



начале пути. И еще хотелось бы обратиться ко всем. Ранний скрининг, ранняя



диагностика – это мало того что результативно, это и менее затратно, и можно



все лечение пройти в Ярославле, и все в рамках программы ОМС.



​Старт федеральному проекту «Я люблю жизнь», который



реализуется более чем в 30 городах России, Украины и Казахстана, дала Оксана



Андриенко, которая сама прошла курс терапии о​т рака. Сначала она организовывала



фотосессии в Москве, а затем к проекту стали присоединяться и жители других



регионов. В социальных сетях был запущен фотомарафон «Мы можем. Я могу»,



участники которого находят друг друга по хештегам #мыможемямогу,



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