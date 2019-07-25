Сегодня в областной клинической больнице открылась

выставка фотографий людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Она

организована в рамках проекта «Я люблю жизнь», основная цель которого –

поддержать пациентов и их близких в такой трудный период жизни. Подобные

выставки уже состоялись в Ростове-на-Дону, Таганроге, а 30 июля фотоистории

покажут в Российском онкологическом центре имени Блохина.

 – Департамент

здравоохранения готов поддерживать такие проекты. Хотелось бы, чтобы люди

понимали: рак – это не приговор. И чем раньше это будет сделано, тем лучше, –

подчеркнул начальник отдела организации специализированной и

высокотехнологичной медицинской помощи ​департамента здравоохранения

Ярославской области Антон Трубников. – Департамент здравоохранения обеспечивает

процессы оказания медицинской помощи как на амбулаторном, так и на стационарном

этапе. В ближайшие 5 лет в систему оказания помощи онкологическим больным будут

вложены большие силы и средства. На обеспечение медицинским оборудованием из

средств федерального бюджета будет выделено более миллиарда рублей.

Большинство участников выставки уже в фазе стойкой ремиссии,

но есть и те, кто еще лечится. В областной клинической больнице можно увидеть

14 фотографий, на пяти из которых – ярославцы. Организаторы уверены, что эти

позитивные истории помогут людям с онкологическими заболеваниями настроиться на

выздоровление.

– Жить здесь и сейчас – вроде бы очевидная вещь, но не для

тех, кто однажды услышал неутешительный диагноз. Для того чтобы принять жизнь

вместе с болезнью, от человека требуется колоссальное количество внутренних

сил, – сказала куратор проекта «Я люблю жизнь» в Ярославле Елена Сидоренко. –

Своим примером мы хотим показать, что жизнь с диагнозом продолжается. Просто

перестаешь бежать, начинаешь замечать мелочи: как встает солнце, как начинается

день, как пахнет кофе, как капает дождь, как падают звезды. Начинаешь жить. И

эта любовь к жизни помогает нам поделиться этой силой с теми, кто сейчас в

начале пути. И еще хотелось бы обратиться ко всем. Ранний скрининг, ранняя

диагностика – это мало того что результативно, это и менее затратно, и можно

все лечение пройти в Ярославле, и все в рамках программы ОМС.

​Старт федеральному проекту «Я люблю жизнь», который

реализуется более чем в 30 городах России, Украины и Казахстана, дала Оксана

Андриенко, которая сама прошла курс терапии о​т рака. Сначала она организовывала

фотосессии в Москве, а затем к проекту стали присоединяться и жители других

регионов. В социальных сетях был запущен фотомарафон «Мы можем. Я могу»,

участники которого находят друг друга по хештегам #мыможемямогу,

#онкологияпобедима, #красотасильнеерака, #онкологиянеприговор, #онкобудни,

#рмж, #лимфома, #химиотерапия, #ракнеприговор, #ракдурак.

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