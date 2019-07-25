​Команда Мокеевской школы Ярославского муниципального района вернулась со Всероссийского слета юных краеведов, который проходил в Алтайском крае.​



– Этот слет объединил 150 детей со всей России, – рассказала первый заместитель директора департамента образования области Светлана Астафьева. – Наши ребята стали вторыми в общекомандном зачете, уступив победителям всего один балл. Мокеевские «Искатели» уже не первый раз занимают призовое общекомандное место, но сейчас они собрали рекордный урожай наград – 103 грамоты! Это несомненный показатель высокого уровня знаний и умений ребят, а также мастерства их руководителей и наставников.



Ярославские школьники стали победителями и призерами во всех обязательных состязаниях, в числе которых «Описание краеведческого объекта», «Обычаи, обряды моего народа», «Разработка историко-краеведческой экскурсии». К тому же четыре члена команды получили высокие результаты в индивидуальном зачете. «Искатели» отличились и в дополнительных видах слета.



Слет проходил на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря «Уба», расположенного в предгорьях Алтая на берегу реки Устюбы. Помимо участия в насыщенной программе слета мокеевские «Искатели» посетили комплекс Талдинских пещер и туристическую зону «Бирюзовая Катунь», где расположены этнографический и археологический музеи, проехали по Чуйскому тракту и побывали в селе Сростки на родине Василия Шукшина.