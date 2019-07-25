​Еженедельно в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов проходят штабы в режиме видео-конференц-связи с участием представителей всех муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, управления Ростехнадзора по Ярославской области.



– На сегодня можно сказать, что динамика практически по всем районам хорошая, – отметил заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов. – Мы не ограничиваемся устными отчетами органов местного самоуправления. Специалисты департамента выезжают в районы, чтобы на месте оценить выполнение планов. Ситуация везде разная. На особом контроле у нас Переславль-Залесский, Некрасовский, Брейтовский, Ростовский районы. Есть проблемы на некоторых объектах, которые обслуживает Министерство обороны, но все возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке.



В настоящее время в регионе к отопительному сезону на 89,5 процента подготовлены канализационные сети, на 86 процентов – водопроводные, на 71 процент – тепловые. Подготовка соцобъектов выполнена на 68 процентов, жилого фонда – на 58 процентов, котельных – на 57 процентов. Замена ветхих водопроводных сетей – 63 процента от плана, ветхих тепловых – 56 процентов.



Сегодня выездное совещание прошло в Даниловском районе. Здесь с учетом предыдущего отопительного сезона уже в марте-апреле были разработаны первоочередные мероприятия.



– Стоимость работ составляет 14,6 миллиона рублей. Это средства местного бюджета и ресурсоснабжающих организаций, – рассказала первый заместитель главы администрации Даниловского района Елена Иовлева. – На сегодня из 36 котельных подготовлено 30. Готовность тепловых сетей составляет 86 процентов.



После первого этапа гидравлических испытаний на тепловых сетях было выявлено 13 дефектов, 12 уже устранено. Второй этап проверки состоится в августе.



Что касается замены тепловых сетей, пока выполнено 24 процента от плана. На 73 процента подготовлены водопроводные и на 91 процент канализационные сети, заменено 410 метров водопроводных сетей (87 процентов от плана).



Готовность жилого фонда к зиме составляет 70 процентов. Для обеспечения твердым топливом учреждений социальной сферы на следующий отопительный сезон заключены договоры на поставку каменного угля.