В районах Ярославской области начала работу выездная служба паллиативной помощи. Сейчас врачи доставляют жителям региона с тяжелыми болезнями легких оборудование для респираторной поддержки, на дому обучают пациентов и их родственников пользоваться полученными приборами. Далее не реже одного раза в месяц врачи будут приезжать по этим адресам для проведения контрольных мероприятий.



Всего для жителей региона с тяжелой дыхательной недостаточностью, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и идиопатическим легочным фиброзом было закуплено 162 единицы оборудования. Это концентраторы кислорода, откашливатели и аппараты для лечения нарушений дыхания во сне. В настоящее время необходимой техникой обеспечены уже 90 из 140 паллиативных пациентов.



В зоне обслуживания рыбинской городской больницы №1 находятся 32 из них. Эти люди проживают в Рыбинске, Рыбинском и Пошехонском районах. В штат больницы принят врач по паллиативной помощи, который недавно закончил обучение. Сейчас он в составе выездной бригады доставляет оборудование для респираторной поддержки, а также знакомится со своими пациентами.



– Развитие паллиативной помощи – одна из задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, – отметила главный внештатный специалист департамента здравоохранения по паллиативной помощи Ирина Беляева. – Согласно новому положению, регламентирующему оказание паллиативной медицинской помощи, в понятие «паллиативная помощь» теперь включена не только медицинская составляющая, но и социальная и психологическая поддержка больного. Врачи, которые работают с такими пациентами, прошли специальный курс по основам паллиативной помощи. В настоящее время в регионе обучение завершили более 10 специалистов, которые работают в стационарах, кабинетах паллиативной помощи и в составе выездных бригад.



Применение оборудования на дому позволит снизить риск обострений заболеваний и частоту госпитализации пациентов.



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