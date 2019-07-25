Вопросы предотвращения заноса африканской чумы свиней на территорию региона обсудили на внеочередном заседании противоэпизоотической комиссии Ярославской области. Оно было собрано в связи с тем, что очаг заболевания выявлен в Тверской области.



– Мы должны оценить ситуацию и принять все необходимые меры по недопущению заноса чумы свиней в наш регион, – отметил заместитель директора департамента ветеринарии – заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Ярославской области Сергей Саблин. – Нельзя допустить повторения ситуации 2013 – 2015 годов, когда вспышка АЧС охватила несколько районов. В наших силах принять превентивные меры.



В частности, ужесточаются требования к перемещению свиней, свиноводческой продукции и кормов. Предусмотрена активизация работы мобильных ветеринарно-полицейских постов, которые будут проверять ветеринарные сопроводительные документы. Также продолжатся мониторинговые исследования на африканскую чуму свиней, будет проведен ежемесячный учет свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности. Пройдут мероприятия по пресечению незаконной реализации мяса и мясопродуктов непромышленной выработки, в том числе в местах несанкционированной торговли.



Кроме того, принято решение об усилении разъяснительной работы и информирования населения и индивидуальных предпринимателей, занимающихся убоем и мясопереработкой, об угрозе заноса африканской чумы свиней. Особое внимание будет уделено алгоритму действий при падеже домашних свиней, птицы, при обнаружении трупов диких кабанов.