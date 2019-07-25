|Обследование трубопроводов специалисты АО «Ярославльводоканал» будут проводить с помощью робота. Современное оборудование поступило на вооружение предприятия и уже тестируется специалистами.
– После передачи полномочий по водоснабжению на уровень региона перед предприятиями поставлена задача поиска и внедрения технологий, которые позволят на должном уровне обслуживать водохозяйственный комплекс, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Все это в конечном счете служит главной цели – повышения качества предоставления услуг жителям региона.
Новое оборудование представляет собой автомобильную лабораторию для проведения телеинспекции самотечных коллекторов. Она оснащена программным обеспечением, которое позволяет получить подробную информацию о состоянии труб, предотвратить возможные аварии и определить точные места для ремонта.
– Принцип работы простой: по трубопроводу движется управляемый оператором робот. Он оснащен видеокамерой и специальными датчиками. Встроенная система лазеров измеряет дефект и диаметр трубы, а датчик местоположения определяет место повреждения для проведения раскопок. Вся информация поступает на пульт управления, – рассказал заместитель технического директора по водоотведению АО «Ярославльводоканал» Василий Колотов.
Эта конструкция позволяет проводить работы на коллекторах разного диаметра. Робот может передвигаться как на колесах, так и на специальном плоту, если заполнение водой большое.
В этом передвижном комплексе есть также трассоискатели, приборы для выявления утечек водопровода, что особенно актуально зимой. Раньше приходилось раскапывать весь участок, а теперь это можно делать в конкретном месте.
Сейчас технику будут использовать в первую очередь на обследование железобетонных коллекторов в районах школ, детских садов, проезжей части, чтобы исключить вероятность проседания грунта, провала асфальта.
Телеметрия позволяет существенно сократить время на оценку состояния трубопровода и поиск неисправностей.
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