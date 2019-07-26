​Уважаемые ярославцы!

Поздравляю

вас с Днем Воздушно-десантных войск!

Этот

праздник отмечают не только те, кто проходил срочную или кадровую службу. День элиты

Вооруженных сил любят все россияне.

Мужество,

стойкость, отвага и взаимопомощь десантников вызывают особое к ним уважение.

Нынешнее

поколение воинов крылатой пехоты бережно хранит и приумножает традиции своих

предшественников, свято чтит законы боевого братства.

  

Желаю

вам успехов в службе, здоровья и всего самого доброго!

Губернатор

Ярославской области Дмитрий Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
10:00
34 просмотров