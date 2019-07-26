​Уважаемые ярославцы!



Поздравляю



вас с Днем Воздушно-десантных войск!



Этот



праздник отмечают не только те, кто проходил срочную или кадровую службу. День элиты



Вооруженных сил любят все россияне.



Мужество,



стойкость, отвага и взаимопомощь десантников вызывают особое к ним уважение.



Нынешнее



поколение воинов крылатой пехоты бережно хранит и приумножает традиции своих



предшественников, свято чтит законы боевого братства.







Желаю



вам успехов в службе, здоровья и всего самого доброго!



Губернатор



Ярославской области Дмитрий Миронов