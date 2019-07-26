|Уважаемые ярославцы!
Поздравляю
вас с Днем Воздушно-десантных войск!
Этот
праздник отмечают не только те, кто проходил срочную или кадровую службу. День элиты
Вооруженных сил любят все россияне.
Мужество,
стойкость, отвага и взаимопомощь десантников вызывают особое к ним уважение.
Нынешнее
поколение воинов крылатой пехоты бережно хранит и приумножает традиции своих
предшественников, свято чтит законы боевого братства.
Желаю
вам успехов в службе, здоровья и всего самого доброго!
Губернатор
Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:00
34 просмотров
2019.07.26 Школы региона готовятся к новому учебному году2019.07.26 В Ярославской области развивается гастрономический туризм2019.07.26 В рамках акции «Очистим лес от мусора» ликвидировано 36 крупных свалок2019.07.26 Общественники и журналисты проинспектировали работу нового асфальтобетонного завода 2019.07.26 За полгода в регионе введено в эксплуатацию 379 тысяч квадратных метров жилья