​Уважаемые работники

железнодорожного транспорта Ярославской области!

Примите поздравления с

профессиональным праздником!

Ваш труд будет востребован

всегда. От вашей успешной работы зависят не только безопасность и комфорт

пассажиров, но и поступательное развитие всех отраслей региональной

экономики. 

Ваши энтузиазм и энергия

создают новые маршруты, обновляют подвижной состав и вокзалы, совершенствуют

уровень обслуживания ярославцев.

Мастерство, ответственность,

самоотдача и преданность своему делу каждого из сотрудников Северной железной

дороги в наш век высоких скоростей имеют не меньшее значение, чем сотню лет

назад.

Пусть успех сопутствует всем

вашим начинаниям, а планы и мечты исполняются! Здоровья, счастья, благополучия

вам и вашим семьям!

 Губернатор Ярославской области Дмитрий

Миронов

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