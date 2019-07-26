​Уважаемые работники



железнодорожного транспорта Ярославской области!



Примите поздравления с



профессиональным праздником!



Ваш труд будет востребован



всегда. От вашей успешной работы зависят не только безопасность и комфорт



пассажиров, но и поступательное развитие всех отраслей региональной



экономики.



Ваши энтузиазм и энергия



создают новые маршруты, обновляют подвижной состав и вокзалы, совершенствуют



уровень обслуживания ярославцев.



Мастерство, ответственность,



самоотдача и преданность своему делу каждого из сотрудников Северной железной



дороги в наш век высоких скоростей имеют не меньшее значение, чем сотню лет



назад.



Пусть успех сопутствует всем



вашим начинаниям, а планы и мечты исполняются! Здоровья, счастья, благополучия



вам и вашим семьям!



Губернатор Ярославской области Дмитрий



Миронов