|Уважаемые работники
железнодорожного транспорта Ярославской области!
Примите поздравления с
профессиональным праздником!
Ваш труд будет востребован
всегда. От вашей успешной работы зависят не только безопасность и комфорт
пассажиров, но и поступательное развитие всех отраслей региональной
экономики.
Ваши энтузиазм и энергия
создают новые маршруты, обновляют подвижной состав и вокзалы, совершенствуют
уровень обслуживания ярославцев.
Мастерство, ответственность,
самоотдача и преданность своему делу каждого из сотрудников Северной железной
дороги в наш век высоких скоростей имеют не меньшее значение, чем сотню лет
назад.
Пусть успех сопутствует всем
вашим начинаниям, а планы и мечты исполняются! Здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим семьям!
Губернатор Ярославской области Дмитрий
Миронов
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