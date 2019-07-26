​4 августа на родине адмирала Ушакова в селе Хопылево под Рыбинском в шестой раз пройдет Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова. Мероприятие традиционного собирает сотни участников из разных регионов России и других стран: семьи, любителей путешествий по историческим и православным местам, историков, краеведов, деятелей искусства и культуры. ​



В этом году ключевым событием программы станет освящение поклонного креста, который впоследствии будет установлен на Богоявленском ост​рове, где исторически находился Богоявленский монастырь.



Гости фестиваля смогут посетить праздничное богослужение, принять участие в исторической реконструкции «Хопылевские гулянья», которая воссоздает страницы детства русского флотоводца, познакомиться с выставкой «От гардемарина до непобедимого адмирала». Будут организованы художественные мастер-кла​ссы, работа «Школы юнг», где научат обращаться с такелажем и подавать морские сигналы.



Также запланированы концерт ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси», выступления коллективов из Рыбинска и Рыбинского района, мастер-классы по единоборствам – самбо, дзюдо, рукопашному бою.



Добраться на праздник в село Хопылево можно будет на спецрейсах из Рыбинска. Автобусы отправляются от Соборной площади (посадка на Волжской набережной) в 8.00 и 10.30. Стоимость проезда – 50 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно. Обратные рейсы – в 12.00, 14.30 и 16.30.