|27 – 29 августа жители региона примут участие в акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2019». В ее рамках все желающие могут сдать экспресс-анализ на ВИЧ в мобильных лабораториях.
Брендированные автомобили белого цвета с широкой красной лентой и названием проекта на бортах сделают остановки более чем в 190 городах 40 регионов России, в том числе в Ярославле, Тутаеве, Угличе, Рыбинске, Переславле-Залесском.
Обследование бесплатное, анонимное и конфиденциальное. Результаты будут готовы уже через 15 минут. В поддержку тестирования будут работать волонтеры, раздавая информационные листовки и мотивируя людей к обследованию.
Экспедиция стартовала 17 июня в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве. Основные задачи акции: обратить внимание россиян на проблему распространения ВИЧ/СПИД, доступно рассказать о заболевании, развеять страхи и необоснованные опасения, чтобы не допускать дискриминации людей, живущих с ВИЧ.
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