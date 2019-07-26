​27 – 29 августа жители региона примут участие в акции Министерства здравоохранения Российско​й Федерации «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2019». В ее рамках все желающие могут сдать экспресс-анализ на ВИЧ в мобильных лабораториях. ​



Брендированные автомобили белого цвета с широкой красной лентой и названием проекта на бортах сделают остановки более чем в 190 городах 40 регионов России, в том числе в Ярославле, Тутаеве, Угличе, Рыбинске, Переславле-Залесском.



Обследование бесплатное, анонимное и конфиденциальное. Результаты будут готовы уже через 15 минут. В поддержку тестирования будут работать волонтеры, раздавая информационные листовки и мотивируя людей к обследованию.



Экспедиция стартовала 17 июня в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве. Основные задачи акции: обратить внимание россиян на проблему распространения ВИЧ/СПИД, доступно рассказать о заболевании, развеять страхи и необоснованные опасения, чтобы не допускать дискриминации людей, живущих с ВИЧ.