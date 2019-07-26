​За шесть месяцев 2019 года аэропорт Туношна перевез на 38 процентов пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика связана с началом выполнения программы в южном направлении и запуском новых рейсов.



В этом году впервые в истории аэропорта стартовали рейсы в Краснодар, которые будут осуществляться круглогодично. В летний период по субботам можно улететь в Сочи, а по субботам и воскресеньям – в Симферополь. С мая до трех раз в неделю увеличена частота рейсов в Санкт-Петербург, дважды в неделю выполняются полеты в Казань.



– Авиаперелеты востребованы населением, и мы заинтересованы в том, чтобы люди путешествовали с максимальным комфортом, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – К летнему сезону 2020 года прорабатываем возможность открытия международного пункта пропуска, что существенно расширит программу полетов. В планах – организация рейсов в курортные зоны зарубежья, в частности в Турцию, и расширение географии полетов по территории России.