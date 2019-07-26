|За шесть месяцев 2019 года аэропорт Туношна перевез на 38 процентов пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика связана с началом выполнения программы в южном направлении и запуском новых рейсов.
В этом году впервые в истории аэропорта стартовали рейсы в Краснодар, которые будут осуществляться круглогодично. В летний период по субботам можно улететь в Сочи, а по субботам и воскресеньям – в Симферополь. С мая до трех раз в неделю увеличена частота рейсов в Санкт-Петербург, дважды в неделю выполняются полеты в Казань.
– Авиаперелеты востребованы населением, и мы заинтересованы в том, чтобы люди путешествовали с максимальным комфортом, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – К летнему сезону 2020 года прорабатываем возможность открытия международного пункта пропуска, что существенно расширит программу полетов. В планах – организация рейсов в курортные зоны зарубежья, в частности в Турцию, и расширение географии полетов по территории России.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:30
25 просмотров
2019.07.26 Школы региона готовятся к новому учебному году2019.07.26 В Ярославской области развивается гастрономический туризм2019.07.26 В рамках акции «Очистим лес от мусора» ликвидировано 36 крупных свалок2019.07.26 Общественники и журналисты проинспектировали работу нового асфальтобетонного завода 2019.07.26 За полгода в регионе введено в эксплуатацию 379 тысяч квадратных метров жилья