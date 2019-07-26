|Стали известны предварительные результаты проверки эксплуатации колеса обозрения в Ярославле, которую проводит региональная инспекция административно-технического надзора.
– Установлено, что должностными лицами допущены грубые нарушения требований безопасной эксплуатации объекта, – сообщил начальник инспекции Сергей Кайгородов. – Руководству ООО «Триколор К», ответственного за этот процесс, вручено предостережение с требованием о приостановке использования аттракциона до выявления и устранения причин аварии.
Контрольные мероприятия инициированы после появления в СМИ информации о сбое в работе аттракциона, произошедшем 17 июля. Инспекторы выяснили, что при посадке пассажиров в кабинки не соблюдался порядок, установленный эксплуатационными документами. Также обнаружены нарушения в управлении аттракционом, его техническом обслуживании. Кроме того, не разработана инструкция, подробно описывающая процедуру безопасной и быстрой эвакуации пассажиров, а такой документ должен быть размещен в каждой кабинке.
По данным фактам в отношении администратора аттракциона и операторов составлены протоколы об административных правонарушениях. Рассмотрение соответствующих дел назначено на 9 августа.
В настоящее время сотрудники инспекции продолжают проверку. По ее итогам будет принято решение о привлечении к административной ответственности ООО «Триколор К».
Очевидцы произошедшего 17 июля сбоя в работе аттракциона могут помочь в расследовании. Для этого необходимо позвонить в инспекцию по телефонам: 57-87-32, 8-960-533-90-38.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
12:15
25 просмотров
2019.07.26 Школы региона готовятся к новому учебному году2019.07.26 В Ярославской области развивается гастрономический туризм2019.07.26 В рамках акции «Очистим лес от мусора» ликвидировано 36 крупных свалок2019.07.26 Общественники и журналисты проинспектировали работу нового асфальтобетонного завода 2019.07.26 За полгода в регионе введено в эксплуатацию 379 тысяч квадратных метров жилья