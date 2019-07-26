​Стали известны предварительные результаты проверки эксплуатации колеса обозрения в Ярославле, которую проводит региональная инспекция административно-техни​ческого н​адзора.



– Установлено, что должностными лицами допущены грубые нарушения требований безопасной эксплуатации объекта, – сообщил начальник инспекции Сергей Кайгородов. – Руководству ООО «Триколор К», ответственного за этот процесс, вручено предостережение с требованием о приостановке использования аттракциона до выявления и устранения причин аварии.



Контрольные мероприятия инициированы после появления в СМИ информации о сбое в работе аттракциона, произошедшем 17 июля. Инспекторы выяснили, что при посадке пассажиров в кабинки не соблюдался порядок, установленный эксплуатационными документами. Также обнаружены нарушения в управлении аттракционом, его техническом обслуживании. Кроме того, не разработана инструкция, подробно описывающая процедуру безопасной и быстрой эвакуации пассажиров, а такой документ должен быть размещен в каждой кабинке.



По данным фактам в отношении администратора аттракциона и операторов составлены протоколы об административных правонарушениях. Рассмотрение соответствующих дел назначено на 9 августа.



В настоящее время сотрудники инспекции продолжают проверку. По ее итогам будет принято решение о привлечении к административной ответственности ООО «Триколор К».



Очевидцы произошедшего 17 июля сбоя в работе аттракциона могут помочь в расследовании. Для этого необходимо позвонить в инспекцию по телефонам: 57-87-32, 8-960-533-90-38.