​​В Ярославском регионе разработан комплекс мероприятий по предотвращению ДТП с участием диких животных. Наиболее опасные участки трассы М8 в Даниловском и Ярославском районах оборудуют защитными ограждениями, а на дорожных знаках установят специальные лазерные датчики, которые будут передавать сигнал о появлении лося.​



– С начала 2019 года на дорогах области резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в первую очередь лосей. В 2017 году в регионе была зафиксирована 121 авария с участием лосей, в 2018-м – 89, а за первое полугодие 2019 года – уже более 160, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Департаментом предложен комплекс мер по улучшению ситуации. В него также включена организация свободных зон от дорог до лесополосы. Это позволит водителям оперативно среагировать в случае появления лосей.



Наибольшее количество ДТП с участием диких животных происходит вечером и рано утром. Причиной столкновения часто бывает невнимательность водителя, превышение им скоростного режима.



– Заметив на дороге лося, самым правильным будет остановиться и дать возможность животному перейти дорогу, – посоветовал заместитель директора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Евгений Рощин. – Звуковые и световые сигналы могут побудить лося броситься в вашу сторону. Если животное долго не уходит с дороги, попытайтесь медленно объехать его сзади. Не бывает инструкции, позволяющей избежать «конфликта» с лосем, потому что нрав этого животного не позволяет точно спрогнозировать его поведение даже профессионалу. Внимательность и сосредоточенность при движении – ваша главная защита. Старайтесь обращать внимание на знаки, которые информируют о большой популяции лосей, снижайте скорость.



​Напомним, сбившему лося придется выплатить до 80 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Если у водителя, совершившего наезд на животное, есть ОСАГО, то обязанность по возмещению ущерба возлагается на страховщика.