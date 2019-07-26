​Ярославские предприятия при поддержке Правительства области выходят на новые рынки сбыта. Так, АО «Корд», выпускающее технические ткани и пряжи, увеличивает поставки своей продукции ГМК «Норильский никель».



– Сегодня ярославские производители могут предложить товары, качество которых выше, чем импортных аналогов, – отметил заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета развития промышленности Ярославской области Сергей Комов. – Задача Правительства области – помочь бизнесу в поиске партнеров, освоении новых товарных групп. Расширение сотрудничества с крупными российскими компаниями способствует обновлению основных фондов предприятий региона, их развитию и, соответственно, увеличению налоговых отчислений в бюджет.



Новый портфель заказов позволит заводу освоить выпуск современного технического текстиля высочайшего качества.



– Мы производим технические ткани и пряжи уже более 85 лет и выпускаем технический текстиль для предприятий многих отраслей промышленности, – рассказал генеральный директор компании Алексей Москвин. – Среди них – резинотехнические и шинные заводы, предприятия металлургического комплекса и другие. В 2018 году фабрика выпустила 2,5 миллиона квадратных метров технических тканей. Мы планируем нарастить объемы выпуска, создать новые высокотехнологичные рабочие места за счет использования современного оборудования и выйти на серийные поставки.