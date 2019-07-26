​По данным Росстата, на территории Ярославской области за январь – июнь 2019 года введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 379 тысяч квадратных метров жилья.



– Это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2018-го, и половина от запланированного на этот год, – рассказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Спрос на жилье в регионе есть, что позволяет оптимистично смотреть на перспективы жилищного строительства и выполнить поставленные задачи.



К настоящему времени три муниципальных образования выполнили и перевыполнили годовые обязательства по вводу жилья. Это Борисоглебский, Некрасовский и Даниловский районы. По итогам первого полугодия Даниловский МР в 3,6 раза превысил показатель аналогичного периода 2018 года, Гаврилов-Ямский – почти в два раза.



В общем объеме уже введенного жилья площадь многоквартирных домов составляет 136 тысяч квадратных метров, индивидуальных домов – 242 тысячи квадратных метров.



В Рыбинском районе все 25 тысяч квадратных метров введенного жилья – это площадь индивидуальных малоэтажных домов, в то время как в городе Рыбинске больше половины введенного жилья – многоэтажки. Та же ситуация в Ярославле и районе. В областном центре из почти 119 тысяч построенных квадратных метров 99 тысяч – в многоэтажных домах, а в Ярославском​ районе почти 85 процентов введенного жилья – индивидуальное малой этажности.



Средняя стоимость квадратного метра по области составляет 53 тысячи рублей.