​Представители областной Думы, проекта «Дороги Ярославля», члены общественного совета при департаменте дорожного хозяйства региона, а также СМИ посетили производственную базу АО «ГК «ЕКС» в Угличе. Эта компания – один из подрядчиков, занимающихся ремонтом объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В начале лета на предприятии была смонтирована асфальтосмесительная установка с башенным бункером-накопителем производительностью 160 тонн в час.



– У каждой подрядной организации, которая работает в нашей области, есть свой асфальтобетонный завод, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Все они прошли аттестацию нашего федерального куратора – упрдора «Холмогоры». С этого года производимые материалы – щебень, битум, асфальтобетон – должны соответствовать предварительным национальным стандартам Российской Федерации. В результате мы получаем повышение прочностных характеристик дорожных покрытий, увеличивается колееустойчивость, снижается риск растрескивания при заморозках и резких изменениях погоды, характерных для нашего региона.



На территории завода находится лаборатория, оборудование которой было приобретено в Германии, а работающие там специалисты прошли обучение в Москве в Центре по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии. Имеющиеся приборы позволяют установить соответствие асфальтобетонных смесей предварительным национальным стандартам.



– С 2018 года мы вложили в модернизацию производственной базы порядка 300 миллионов рублей, – рассказал заместитель генерального директора предприятия Алексей Новиков. – Средства пошли на приобретение дорожной техники, новой лаборатории и на наш асфальтовый завод. Здесь применяется интеллектуальная система приготовления смеси, дозировки. Производство стандартизировано и сертифицировано по всем экологическим нормам РФ. Оборудование изготовлено в Германии, Италии, Швеции.



Координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев отметил, что процессы на предприятии максимально автоматизированы.



– На всех произвела впечатление современная лаборатория, которая проверяет смеси на новейшем оборудовании, – сказал он. – Это обеспечивает минимальную погрешность, а значит, асфальт на дорогах будет лучше. В регионе необходимо больше таких заводов.



Член профильного комитета Ярославской областной Думы Валерий Байло также положительно оценил увиденное:



– Это современнейшее производство всех необходимых марок асфальта в нужных объемах. Думаю, такое высокотехнологичное производство позволит улучшить качество наших с вами дорог.