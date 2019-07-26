С начала мая в регионе в еженедельном режиме проводятся субботники. В рамках акции «Очистим лес от мусора» в них уже приняли участие около тысячи человек. Ликвидировано 36 крупных свалок, убрано более 1300 кубометров мусора.



Сегодня лесной субботник прошел на территории Тутаевского лесничества. На месте, где раньше располагался лагерь имени А. Гайдара, а теперь постоянно отдыхают местные жители, собрали порядка ста кубометров мусора. В природоохранной акции приняли участие 50 человек: специалисты лесничества, арендаторы лесных участков, члены волонтерского отряда «Экодесант» и школьного лесничества.



– В этом году акцию «Очистим лес от мусора» активно поддерживают органы местного самоуправления, образовательные учреждения, индивидуальные предприниматели, а также лесопользователи и волонтеры, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Это позволяет значительно расширить географию уборок, что чрезвычайно важно для экологической безопасности региона и сохранения природных ресурсов.



Ликвидация несанкционированных свалок необходима для сохранения микроклимата леса и обеспечения пожарной безопасности. Природоохранные мероприятия активно проводятся в рамках новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Лесные субботники будут проводиться по пятницам до конца сентября во всех муниципальных районах области. Присоединиться к природоохранной акции «Очистим лес от мусора» могут все желающие.



Ближайшие мероприятия:



2 августа – Большесельское, Борисоглебское, Брейтовское лесничества;



9 августа – Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества;



16 августа – Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничества;



23 августа – Переславское, Пошехонское, Любимское лесничества;



30 августа – Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.



Подробная информация – в департаменте лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 74-38-38.