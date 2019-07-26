​В регионе продолжает развиваться гастрономический туризм: фермерские хозяйства предлагают путешественникам новое меню и экскурсии на свои производства.



– Сейчас туристов нужно удивлять, и мы готовы к этому, – говорит директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – В нашем регионе можно попробовать виноградных улиток по-переславски, переславскую ряпушку, ростовский цикорий и даже варенье из огурцов. Кроме того, у нас разработана гастрономическая карта «Путешествие за вкусом». Этот продукт позволяет, планируя поездку в Ярославскую область, составить свой собственный «вкусный» маршрут и продегустировать самые интересные блюда и напитки.



Гостей региона приглашают на необычные экскурсии. Например, в Переславле-Залесском можно своими глазами увидеть все этапы приготовления различных сыров, посетить ферму виноградных улиток. В деревне Княжево поклонников гастрономии ждут более трех десятков блюд из фермерских продуктов.



Кроме того, большой популярностью у туристов пользуются гастрономические события. В целях поддержки производителей, работающих с местными продуктами, на центральных площадях городов региона регулярно проводятся «Маркеты местной еды». Для посетителей готовят угощения и организуют различные площадки: фотозоны, лектории, а также концерты, танцевальные и спортивные мастер-классы, экскурсии. Активных людей, мечтающих открыть собственный бизнес в сфере гастрономии, приглашают на стратегические сессии.



17 августа в Ярославле на Стрелке всех любителей вкусной еды ждут организаторы городского пикника «Пир на Волге». Гостям будут предложены продукты российских и ярославских брендов, фермерских хозяйств, угощения от лучших ресторанов Ярославля, кулинарные мастер-классы знаменитых шеф-поваров. Планируется работа креативных площадок, спортивных турниров, игровых и интерактивных зон, арт-пространства, а также съедобные презентации.



Построить свой «вкусный» маршрут по городам Ярославии можно на сайте: visityaroslavia.ru.