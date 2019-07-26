​В двух муниципальных районах региона – Рыбинском и Пошехонском – полностью завершена приемка школ.



– Готовность образовательных организаций к новому учебному году – на особом контроле, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В региональной системе образования – 935 учреждений: школы, детские сады, дополнительное образование, профессиональные образовательные организации, детские дома. Приемку все должны пройти в срок до 9 августа. К этому времени необходимо завершить ремонтные работы, обеспечить соблюдение требований санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности.



К новому учебному году в ярославской школе №45 будут приведены в порядок 11 учебных кабинетов и 5 мастерских по профессионально-трудовому обучению, а также кабинеты узких специалистов и столовая. Здесь обучаются 144 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, поэтому не только создана доступная среда, но и проведено зонирование пространства в учебных кабинетах для особых детей: выделены учебная, игровая зоны и зона отдыха.



– Наша школа имеет собственную угольную котельную, – отметила директор школы Светлана Куландина. – Сейчас все необходимые ремонтные работы выполнены, заключен контракт на поставку каменного угля. Школа полностью готова к будущему отопительному сезону. Ремонт кровли также ведется в соответствии с графиком и будет закончен в срок.



Кроме того, выполнены работы по повышению антитеррористической защищенности школы: смонтирована система экстренного оповещения. Проводится аукцион на обеспечение охраны объекта.



На выполнение всех работ в образовательной организации предусмотрено почти 6 миллионов рублей.