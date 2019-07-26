|В Ярославле прошел финал областной летней олимпиады «Виктория» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Участие в нем приняли 65 ребят из 13 муниципальных образований. Возраст – от 9 до 16 лет.
Индивидуальные виды спорта составили большую часть программы олимпиады. Ребята соревновались в беге, прыжках в длину, стрельбе из лазерной винтовки, боулинге и баскетболе. Также была организована командная эстафета.
– Это мероприятие очень важно не только для самих участников, но и для их родителей и тренеров, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – Нам бы очень хотелось, чтобы каждый сегодня почувствовал себя победителем.
Первое место заняла команда из Некрасовского района. Все участники олимпиады получили поощрительные призы.
Справка
В этом году олимпиада «Виктория» проводилась в регионе в шестой раз. Она организована в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии».
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вчера, 16:45
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