​В последние выходные июля на территории культурно-исторического парка «Александрова гора» на берегу Плещеева озера прошел фестиваль русской культуры и искусства. Он стал финальным мероприятием одноименного комплексного культурно-просветительского проекта, который в этом году был реализован под Переславлем-Залесским уже в четвертый раз.



Программа посвящена подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году.



На фестивале выступили более 20 клубов исторической реконструкции, в том числе из Крыма и Республики Беларусь. Были воссозданы рыцарский турнир, высадка шведского войска и Невская битва. Работала «Ярмарка ремесел», желающие могли посетить интерактивные площадки, научиться рукопашному бою и обращению с оружием. Кульминацией праздника стал концерт с участием фольклорных коллективов.



Проект «Александрова гора» стартовал 17 июля. Участие в нем приняли более 150 студентов и молодых специалистов из 12 регионов страны. В течение 12 дней ребята получали новые знания, создавали проекты, выезжали на археологические раскопки.



Работа проводилась по нескольким направлениям, включающим юридический, исторический, экологический, театральный, военно-спортивный, творческий модули.



Для участников проекта были организованы познавательные экскурсии, лекции, семинары, мастер-классы, а также встречи с государственными и общественными деятелями и известными личностями. В их числе – физик-ядерщик, почетный президентом НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Велихов, исследователь современного религиозного сектантства писатель Александр Дворкин, актер театра и кино Александр Петров.



С одним из организаторов форума – начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в формате панельной дискуссии ребята обсудили вопросы национальной безопасности, идеологии форума и воспитания подрастающего поколения в целом. С руководителем исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артемом Хуторским поговорили об организации и проведении патриотических мероприятий и поисковой деятельности.



– В следующем году молодежному форуму «Александрова гора» исполнится пять лет, и мы надеемся, что на юбилей приедет еще больше молодых людей, география форума станет еще шире, и состоится множество интересных событий, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.



Справка



Проект «Александрова гора» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Ярославской области, администрации городского округа Переславль-Залесский.