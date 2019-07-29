​В последние выходные июля на территории культурно-исторического парка «Александрова гора» на берегу Плещеева озера прошел фестиваль русской культуры и искусства. Он стал финальным мероприятием одноименного комплексного культурно-просветительского проекта, который в этом году был реализован под Переславлем-Залесским уже в четвертый раз. 

Программа посвящена подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году. 

На фестивале выступили более 20 клубов исторической реконструкции, в том числе из Крыма и Республики Беларусь. Были воссозданы рыцарский турнир, высадка шведского войска и Невская битва. Работала «Ярмарка ремесел», желающие могли посетить интерактивные площадки, научиться рукопашному бою и обращению с оружием. Кульминацией праздника стал концерт с участием фольклорных коллективов.

Проект «Александрова гора» стартовал 17 июля. Участие в нем приняли более 150 студентов и молодых специалистов из 12 регионов страны. В течение 12 дней ребята получали новые знания, создавали проекты, выезжали на археологические раскопки.

Работа проводилась по нескольким направлениям, включающим юридический, исторический, экологический, театральный, военно-спортивный, творческий модули. 

Для участников проекта были организованы познавательные экскурсии, лекции, семинары, мастер-классы, а также встречи с государственными и общественными деятелями и известными личностями. В их числе – физик-ядерщик, почетный президентом НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Велихов, исследователь современного религиозного сектантства писатель Александр Дворкин, актер театра и кино Александр Петров. 

С одним из организаторов форума – начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в формате панельной дискуссии ребята обсудили вопросы национальной безопасности, идеологии форума и воспитания подрастающего поколения в целом. С руководителем исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артемом Хуторским поговорили об организации и проведении патриотических мероприятий и поисковой деятельности.

– В следующем году молодежному форуму «Александрова гора» исполнится пять лет, и мы надеемся, что на юбилей приедет еще больше молодых людей, география форума станет еще шире, и состоится множество интересных событий, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.

Справка

Проект «Александрова гора» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Ярославской области, администрации городского округа Переславль-Залесский.

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