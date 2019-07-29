|В Рыбинске завершены масштабные работы по перекладке напорного коллектора на проспекте Ленина. Они стартовали в феврале, после того как на одном из участков проезжей части провалился асфальт. Причиной стало аварийное состояние старой железобетонной трубы.
– Во избежание повторения ситуации в других местах было принято решение о внеплановой замене труб по всей длине, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Всего было переложено почти 700 метров. Замена коллектора на таком большом участке дороги потребовала слаженности действий водоканала, транспортников и городских служб.
Для реализации проекта пришлось вводить временное ограничение движения, переносить провода троллейбусов и остановки транспорта.
– Работали без перерывов на праздники и выходные. На засыпку раскопки и подсыпку места работ ушло почти 16 тысяч кубометров песка и более 1300 кубометров щебня, – рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков. – Сегодня можно смело подводить итоги: трубы переложены, места работ подсыпаны щебнем. Теперь городские власти займутся асфальтировкой всего участка.
В этом году специалисты ГП ЯО «Северный водоканал» уже переложили в Рыбинске полтора километра водопроводных и 700 метров канализационных сетей.
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