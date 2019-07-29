|Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Активный и здоровый образ жизни, физическая культура и спорт становятся для населения региона неотъемлемой частью досуга. Радует то, что большинство здесь – это люди молодого поколения.
Спорт закаляет характер, учит преодолевать любые трудности, несет с собой силу, бодрость и хорошее настроение. Это немало для развития общества, для его социально-экономического благополучия.
Ярославские физкультурники, тренеры, члены сборных команд страны, равняясь на ветеранов, своими выступлениями на международной арене доказывают, что Россия остается ведущей мировой спортивной державой.
Желаю всем успехов в достижении поставленных целей, здоровья, счастья, мира и добра!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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