​Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Активный и здоровый образ жизни, физическая культура и спорт становятся для населения региона неотъемлемой частью досуга. Радует то, что большинство здесь – это люди молодого поколения.

Спорт закаляет характер, учит преодолевать любые трудности, несет с собой силу, бодрость и хорошее настроение. Это немало для развития общества, для его социально-экономического благополучия.

Ярославские физкультурники, тренеры, члены сборных команд страны, равняясь на ветеранов, своими выступлениями на международной арене доказывают, что Россия остается ведущей мировой спортивной державой. 

Желаю всем успехов в достижении поставленных целей, здоровья, счастья, мира и добра!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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