​Дорогие друзья!



Поздравляю вас с Днем физкультурника!



Активный и здоровый образ жизни, физическая культура и спорт становятся для населения региона неотъемлемой частью досуга. Радует то, что большинство здесь – это люди молодого поколения.



Спорт закаляет характер, учит преодолевать любые трудности, несет с собой силу, бодрость и хорошее настроение. Это немало для развития общества, для его социально-экономического благополучия.



Ярославские физкультурники, тренеры, члены сборных команд страны, равняясь на ветеранов, своими выступлениями на международной арене доказывают, что Россия остается ведущей мировой спортивной державой.



Желаю всем успехов в достижении поставленных целей, здоровья, счастья, мира и добра!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов