646 молодых специалистов, приехавших



работать в сельскую местность Ярославской области, получили единовременную



выплату на хозяйственное обзаведение.



Первоначально, 18 лет назад, размер пособия



составлял всего 12 тысяч рублей. Сегодня выпускники вузов, принятые на работу



по специальности на сельскохозяйственные предприятия, получают 250 тысяч, а



окончившие средние специальные учебные заведения – 150 тысяч рублей.



– Эта мера направлена на привлечение в



сельскую местность специалистов моложе 35 лет, – рассказал и. о. директора



департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин. – Мы уже направили



предложения об увеличении этих выплат в проект государственной программы



Российской Федерации​ «Комплексное развитие сельских территорий». Если наша



инициатива будет одобрена, субсидии на закрепление молодых специалистов в



сельской местности могут достигнуть 1 миллиона рублей.



В настоящее время на работу в



сельскохозяйственные организации Ярославской области приходят 60 процентов от



общего количества выпускников аграрных учебных заведений высшего и среднего



профессионального образования.



Основная доля специалистов на селе – 76



процентов – люди в возрасте от 30 до 50 лет, и только 10 процентов – моложе 30



лет. На начало года на сельхозпредприятиях региона работали 10,9 тысячи



человек. Из них 1681 – с высшим профессиональным образованием, 2922 – со



средним, 3449 – с начальным. Остальные сельские труженики не имеют



профобразования.



Также для обеспечения сельхозпредприятий



квалифицированными работниками в Ярославской государственной



сельскохозяйственной академии организуется отдельный конкурс на бюджетные



места. Одно из обязательных условий участия в нем – заключение гражданином трудового



договора (контракта) с работодателем не позднее чем через один месяц со дня



получения соответствующего документа об образовании и о квалификации.



Справка



​Для получения единовременной субсидии



молодые специалисты должны обратиться в региональный департамент



агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Список необходимых



документов размещен на странице http://www.yarregion.ru/depts/dapk/Pages/kadry.aspx по ссылке «Поддержка молодых специалистов».