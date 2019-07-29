​Ярославская область получит федеральную субсидию на реализацию мероприятий нацпроекта «Образование». Регион вошел в число победителей конкурсных отборов Министерства просвещения РФ. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Дмитрий Миронов.



– В 2020 – 2024 годах будет предусмотрено федеральное софинансирование региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда, «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы», – отметил Дмитрий Миронов.



Планируется, что в 2020 году в 42 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2021 году такие центры появятся еще в 73 школах. Кроме того, до 2024 года для поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 12 коррекционных школах региона обновят материально-техническую базу.



Также в Ярославской области появятся второй мобильный «Кванториум» и еще один центр цифрового образования «IT-куб». В 90 школах и организациях среднего профессионального образования будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Предусмотрено приобретение вычислительной техники, периферийного оборудования и программного обеспечения, позволяющего предоставить доступ обучающимся, сотрудникам и педагогическим работникам к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту.



Еще одно направление работы – создание в 2021 – 2022 годах трех центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, центра оценки профмастерства и квалификации педагогов и центра опережающей профессиональной подготовки.



Ожидается, что размер субсидий на 2020 – 2024 годы составит около 700 миллионов рублей.