​В результате проведения нового тура

кадастровой оценки в Рыбинске стоимость индивидуальных жилых домов снизилась на

45 процентов, квартир – осталась на прежнем уровне, коммерческой недвижимости –

возросла в среднем на 20 процентов.

Эти и другие итоги государственной кадастровой

оценки земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных

на территории области, обсудили на расширенном заседании Координационного

совета по малому и среднему предпринимательству. Оно прошло в администрации

города при участии представителей регионального департамента имущественных и

земельных отношений, ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» и

уполномоченного по защите прав предпринимателей Альфира Бакирова.

– Жителям региона важно ознакомиться с

предварительными результатами кадастровой оценки, – рассказал заместитель

директора департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. –

Кадастровая стоимость объектов недвижимости является базой для расчета размера

земельного налога, арендной платы за земельные участки, налога на имущество

физических лиц и налога на имущество организаций, владеющих крупными торговыми

объектами. Все указанные виды платежей поступают в муниципальные и областной

бюджеты и направляются на выполнение таких обязательств, как строительство и

содержание дорог, ремонт детских садов и школ, развитие здравоохранения и

благоустройство территорий.

До 29 августа любые заинтересованные лица

могут направить свои замечания к промежуточному отчету о результатах

кадастровой оценки объектов недвижимости.

В Ярославской области проведена кадастровая

оценка трех видов объектов недвижимости. Это 954 тысячи объектов капитального

строительства, 518 тысяч земельных участков в составе земель населенных пунктов

и семь тысяч земельных участков в составе земель промышленности и иного

специального назначения. В общей сложности определена кадастровая стоимость

порядка 1,5 миллиона объектов недвижимости.

Для целей налогообложения и взимания

арендной платы новые данные будут использоваться с 1 января 2020 года.

Справка

Предварительный отчет о результатах

кадастровой оценки размещен на портале Росреестра в фонде данных государственной

кадастровой оценки, а также на официальном сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой

оценки, рекламы и торгов» в разделе «Предварительные результаты кадастровой

оценки объектов недвижимости»: http://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/Preliminary_result_GKO.aspx.

Замечания могут быть поданы следующими

способами:

– почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО

«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: 150003, Ярославль, ул. Терешковой,

дом 22, пом. 1;

– на адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru;

​– при личном обращении в ГБУ ЯО «Центр

кадастровой оценки, рекламы и торгов» по адресу: Ярославль, ул. Терешковой, дом

22, пом. 1, каб. 1.

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