​В результате проведения нового тура



кадастровой оценки в Рыбинске стоимость индивидуальных жилых домов снизилась на



45 процентов, квартир – осталась на прежнем уровне, коммерческой недвижимости –



возросла в среднем на 20 процентов.



Эти и другие итоги государственной кадастровой



оценки земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных



на территории области, обсудили на расширенном заседании Координационного



совета по малому и среднему предпринимательству. Оно прошло в администрации



города при участии представителей регионального департамента имущественных и



земельных отношений, ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» и



уполномоченного по защите прав предпринимателей Альфира Бакирова.



– Жителям региона важно ознакомиться с



предварительными результатами кадастровой оценки, – рассказал заместитель



директора департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. –



Кадастровая стоимость объектов недвижимости является базой для расчета размера



земельного налога, арендной платы за земельные участки, налога на имущество



физических лиц и налога на имущество организаций, владеющих крупными торговыми



объектами. Все указанные виды платежей поступают в муниципальные и областной



бюджеты и направляются на выполнение таких обязательств, как строительство и



содержание дорог, ремонт детских садов и школ, развитие здравоохранения и



благоустройство территорий.



До 29 августа любые заинтересованные лица



могут направить свои замечания к промежуточному отчету о результатах



кадастровой оценки объектов недвижимости.



В Ярославской области проведена кадастровая



оценка трех видов объектов недвижимости. Это 954 тысячи объектов капитального



строительства, 518 тысяч земельных участков в составе земель населенных пунктов



и семь тысяч земельных участков в составе земель промышленности и иного



специального назначения. В общей сложности определена кадастровая стоимость



порядка 1,5 миллиона объектов недвижимости.



Для целей налогообложения и взимания



арендной платы новые данные будут использоваться с 1 января 2020 года.



Справка



Предварительный отчет о результатах



кадастровой оценки размещен на портале Росреестра в фонде данных государственной



кадастровой оценки, а также на официальном сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой



оценки, рекламы и торгов» в разделе «Предварительные результаты кадастровой



оценки объектов недвижимости»: http://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/Preliminary_result_GKO.aspx.



Замечания могут быть поданы следующими



способами:



– почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО



«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: 150003, Ярославль, ул. Терешковой,



дом 22, пом. 1;



– на адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru;



​– при личном обращении в ГБУ ЯО «Центр



кадастровой оценки, рекламы и торгов» по адресу: Ярославль, ул. Терешковой, дом



22, пом. 1, каб. 1.