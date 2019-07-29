|В результате проведения нового тура
кадастровой оценки в Рыбинске стоимость индивидуальных жилых домов снизилась на
45 процентов, квартир – осталась на прежнем уровне, коммерческой недвижимости –
возросла в среднем на 20 процентов.
Эти и другие итоги государственной кадастровой
оценки земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на территории области, обсудили на расширенном заседании Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству. Оно прошло в администрации
города при участии представителей регионального департамента имущественных и
земельных отношений, ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» и
уполномоченного по защите прав предпринимателей Альфира Бакирова.
– Жителям региона важно ознакомиться с
предварительными результатами кадастровой оценки, – рассказал заместитель
директора департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. –
Кадастровая стоимость объектов недвижимости является базой для расчета размера
земельного налога, арендной платы за земельные участки, налога на имущество
физических лиц и налога на имущество организаций, владеющих крупными торговыми
объектами. Все указанные виды платежей поступают в муниципальные и областной
бюджеты и направляются на выполнение таких обязательств, как строительство и
содержание дорог, ремонт детских садов и школ, развитие здравоохранения и
благоустройство территорий.
До 29 августа любые заинтересованные лица
могут направить свои замечания к промежуточному отчету о результатах
кадастровой оценки объектов недвижимости.
В Ярославской области проведена кадастровая
оценка трех видов объектов недвижимости. Это 954 тысячи объектов капитального
строительства, 518 тысяч земельных участков в составе земель населенных пунктов
и семь тысяч земельных участков в составе земель промышленности и иного
специального назначения. В общей сложности определена кадастровая стоимость
порядка 1,5 миллиона объектов недвижимости.
Для целей налогообложения и взимания
арендной платы новые данные будут использоваться с 1 января 2020 года.
Справка
Предварительный отчет о результатах
кадастровой оценки размещен на портале Росреестра в фонде данных государственной
кадастровой оценки, а также на официальном сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой
оценки, рекламы и торгов» в разделе «Предварительные результаты кадастровой
оценки объектов недвижимости»: http://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/Preliminary_result_GKO.aspx.
Замечания могут быть поданы следующими
способами:
– почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО
«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: 150003, Ярославль, ул. Терешковой,
дом 22, пом. 1;
– на адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru;
– при личном обращении в ГБУ ЯО «Центр
кадастровой оценки, рекламы и торгов» по адресу: Ярославль, ул. Терешковой, дом
22, пом. 1, каб. 1.
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