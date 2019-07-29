​На территории полигона «Скоково» готовится к запуску комплекс по дроблению отходов. Его работа позволит вовлекать во вторичный оборот мусор, образующийся в результате строительства и сноса зданий на территории Ярославля и Ярославского района.



– Объект ориентирован на виды отходов, которые до этого момента в нашем регионе не перерабатывались, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Строительство мусородробильного комплекса – важный этап модернизации полигона «Скоково». Реализация проекта даст возможность не только сократить объем отходов, подлежащих захоронению. Полученным в результате переработки инертным материалом будут пересыпать поступающие на полигон объемы ТКО, снижая вероятность их возгорания и усиливая уровень изоляции от окружающей среды.



Номинальная мощность дробилки – 20 кубометров бетона в час, максимальная – в два раза выше номинала. Принцип работы основан на сильном сжатии размельчаемого материала «щеками» – так называются рабочие поверхности агрегата. Одна из них неподвижна, вторая крепится на шатуне, благодаря которому совершает качающееся движение. Измельченные «щеками» отходы далее попадают на транспортер с магнитным сепаратором, где происходит отделение металла. Очищенное от него крошево поступает на виброгрохот, оснащенный системой сит и лотками под фракции разного размера, например, под щебень, каменную муку, фракционный песок.



Из вторсырья планируют также производить песчаные материалы, щепу и резиновую крошку для изготовления безопасных покрытий спортивных и детских площадок.



– В настоящее время заключен договор на строительство новой линии электропередачи для подключения комплекса к электричеству, – рассказал генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов. – Уже приобретены опоры, и в течение месяца будут проведены все работы по подключению. Закуплена более мощная трансформаторная подстанция, позволяющая обеспечить все новые потребности полигона по электроснабжению. Кроме того, заключен договор на разработку проектной документации для обеспечения безопасного подключения новой подстанции к сетям ПАО «МРСК Центра».



АО «Скоково» занимается оформлением лицензии на утилизацию некоторых видов отходов с целью получения продукции, пригодной к использованию как для личных нужд полигона, так и для реализации потребителям. В настоящее время все документы находятся на рассмотрении в органах санитарного надзора. Ориентировочный срок получения лицензии – середина сентября, на это же время запланирован запуск комплекса.



По приблизительным подсчетам, в год на территории региона образуется более 500 тысяч тонн строительного мусора. Часто он оказывается на несанкционированных свалках. По мнению специалистов, возможность переработки этого класса отходов открывает новые перспективы для повышения экологической безопасности Ярославской области.



Проект реализуется в рамках соглашения Правительства региона и Министерства природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств экосбора – неналоговой выплаты, вносимой производителями и импортерами товаров. Общая стоимость объекта – 52,5 миллиона рублей.