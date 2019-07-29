​27 и 28 июля в Ярославском музее-заповеднике прошла ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Ярославский торжок». Мероприятие было организовано уже в четвертый раз.



– Это уникальная выставочная площадка для эксклюзивных произведений ручной работы на любой вкус и кошелек, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – При этом важной составляющей проекта является живой контакт с мастерами, ремесленниками, возможность общения с ними.



В течение двух дней на музейной территории гостей встречали самобытные ремесленники, художники и народные умельцы самых разных профилей: гончары, ткачи, кузнецы, декораторы, резчики по дереву, швеи, мастера декоративно-прикладного творчества. Свои творческие достижения представили около 60 талантливых мастеров из разных городов и регионов нашей страны: из Костромы и Новосибирска, Москвы и Вологды, Иванова и Нижнего Новгорода, Ярославской, Владимирской, Московской областей.



В рамках ярмарки были организованы бесплатные мастер-классы. Желающие могли попробовать себя в гончарном деле, в бисероплетении, изготовлении кукол-оберегов и набойке орнаментов на ткани.



Также работала гастрономическая «улица», на которой свою продукцию – чаи, сладости, сыры и многое другое – представили частные фермерские хозяйства и местные производители. Кроме того, для гостей была подготовлена музыкально-развлекательная программа с викторинами и розыгрышами с участием самодеятельных коллективов ярославских дворцов культуры.