500 работников предприятий – участников федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» смогут пройти профессиональное обучение.​



– Специалисты региональной службы занятости населения провели серию тематических совещаний, на которых рассказали представителям бизнеса об особенностях организации процесса, – пояснила директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. – К настоящему времени с предприятиями заключено восемь соглашений о предоставлении субсидий на сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей на повышение квалификации работников.



В результате специалисты Завода дорожных машин, Ярославского электромашиностроительного завода, ярославского завода «Красный маяк», компаний «Полиграф Принт», «Русская механика», «Угличкабель» смогут пройти обучение по таким образовательным программам, как мастер производственного участка, управление проектами, лидерство и практические навыки руководства, бизнес-процессы, наставничество и менторство и другим.



Органы службы занятости продолжают взаимодействие с предприятиями области по вопросам реализации нацпроекта в целях поддержки занятости, сохранения и развития кадрового потенциала организаций, обеспечения роста производительности труда.