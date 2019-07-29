За два месяца каникул в лагерях отдохнули



около 42 тысяч юных жителей Ярославской области. В настоящее время в регионе



работают 24 лагеря, и в них находятся более 5 тысяч ребят.



– У нас представлены разные формы отдыха



детей, – рассказала начальник управления по социальной и демографической



политике Правительства области Марина Башмашникова. – Это загородные и дневные



лагеря, палаточные и профильные. Нам удается из года в год не уменьшать количество



отдыхающих, и этот год не исключение. Если говорить о загородных лагерях, то по



состоянию на июнь-июль в них побывали более 15 тысяч ребят, в палаточных



лагерях – свыше 800.



Контроль за качеством детского отдыха



ведется на разных уровнях. Так, с проверкой в двух лагерях побывали сенаторы от



Ярославской области Игорь Каграманян и Наталия Косихина.



В лагере имени Горького, где по инициативе



главы региона Дмитрия Миронова реализуется губернаторский проект «Артек



Ярославии», сейчас работает 20 образовательных модулей. Ребята занимаются



робототехникой, осваивают театральное искусство, изучают восточную гимнастику



ушу. В числе модулей и медицинский, где проходят мастер-классы по оказанию



первой помощи.



– Традиционно в Ярославской области



уделяется большое внимание летнему оздоровительному отдыху детей, – отметил



Игорь Каграманян. – Задача – чтобы ребята летом не просто отдохнули, но и



открыли для себя новые возможности. Мне приходилось бывать в «Артеке», и



приятно видеть, как те программы, которые применяются в Крыму, успешно



реализуются на Ярославской земле.



Медики лагеря имени Горького говорят о



высоком оздоровительном эффекте такого отдыха. Несмотря на неблагоприятные



погодные условия, он составил по итогам трех смен почти 90 процентов.



Хорошие результаты и у лагеря в Белкине. В



отличие от горьковского, он круглогодичный и работает во все школьные каникулы.



Здесь в смену отдыхают около 100 детей. Также реализуется большое число



тематических программ, но главное направление – это изучение английского языка.