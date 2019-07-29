За два месяца каникул в лагерях отдохнули

около 42 тысяч юных жителей Ярославской области. В настоящее время в регионе

работают 24 лагеря, и в них находятся более 5 тысяч ребят.

 – У нас представлены разные формы отдыха

детей, – рассказала начальник управления по социальной и демографической

политике Правительства области Марина Башмашникова. – Это загородные и дневные

лагеря, палаточные и профильные. Нам удается из года в год не уменьшать количество

отдыхающих, и этот год не исключение. Если говорить о загородных лагерях, то по

состоянию на июнь-июль в них побывали более 15 тысяч ребят, в палаточных

лагерях – свыше 800.

Контроль за качеством детского отдыха

ведется на разных уровнях. Так, с проверкой в двух лагерях побывали сенаторы от

Ярославской области Игорь Каграманян и Наталия Косихина.

В лагере имени Горького, где по инициативе

главы региона Дмитрия Миронова реализуется губернаторский проект «Артек

Ярославии», сейчас работает 20 образовательных модулей. Ребята занимаются

робототехникой, осваивают театральное искусство, изучают восточную гимнастику

ушу. В числе модулей и медицинский, где проходят мастер-классы по оказанию

первой помощи.

– Традиционно в Ярославской области

уделяется большое внимание летнему оздоровительному отдыху детей, – отметил

Игорь Каграманян. – Задача – чтобы ребята летом не просто отдохнули, но и

открыли для себя новые возможности. Мне приходилось бывать в «Артеке», и

приятно видеть, как те программы, которые применяются в Крыму, успешно

реализуются на Ярославской земле.

Медики лагеря имени Горького говорят о

высоком оздоровительном эффекте такого отдыха. Несмотря на неблагоприятные

погодные условия, он составил по итогам трех смен почти 90 процентов.

Хорошие результаты и у лагеря в Белкине. В

отличие от горьковского, он круглогодичный и работает во все школьные каникулы.

Здесь в смену отдыхают около 100 детей. Также реализуется большое число

тематических программ, но главное направление – это изучение английского языка.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
17:45
20 просмотров
2019.07.29 В рамках нацпроекта 500 работников предприятий региона смогут повысить свою квалификацию
2019.07.29 Более трех тысяч гостей посетили музейную ярмарку «Ярославский торжок»
2019.07.29 Готовится к запуску новый комплекс по дроблению отходов в АО «Скоково»
2019.07.29 Предприниматели могут повлиять на результаты кадастровой оценки недвижимости
2019.07.29 Дмитрий Миронов: «Ярославская область получит субсидию на мероприятия нацпроекта «Образование»