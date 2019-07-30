|За два месяца каникул в лагерях отдохнули
около 42 тысяч юных жителей Ярославской области. В настоящее время в регионе
работают 24 лагеря, и в них находятся более 5 тысяч ребят.
– У нас представлены разные формы отдыха
детей, – рассказала начальник управления по социальной и демографической
политике Правительства области Марина Башмашникова. – Это загородные и дневные
лагеря, палаточные и профильные. Нам удается из года в год не уменьшать количество
отдыхающих, и этот год не исключение. Если говорить о загородных лагерях, то по
состоянию на июнь-июль в них побывали более 15 тысяч ребят, в палаточных
лагерях – свыше 800.
Контроль за качеством детского отдыха
ведется на разных уровнях. Так, с проверкой в двух лагерях побывали сенаторы от
Ярославской области Игорь Каграманян и Наталия Косихина.
В лагере имени Горького, где по инициативе
главы региона Дмитрия Миронова реализуется губернаторский проект «Артек
Ярославии», сейчас работает 20 образовательных модулей. Ребята занимаются
робототехникой, осваивают театральное искусство, изучают восточную гимнастику
ушу. В числе модулей и медицинский, где проходят мастер-классы по оказанию
первой помощи.
– Традиционно в Ярославской области
уделяется большое внимание летнему оздоровительному отдыху детей, – отметил
Игорь Каграманян. – Задача – чтобы ребята летом не просто отдохнули, но и
открыли для себя новые возможности. Мне приходилось бывать в «Артеке», и
приятно видеть, как те программы, которые применяются в Крыму, успешно
реализуются на Ярославской земле.
Медики лагеря имени Горького говорят о
высоком оздоровительном эффекте такого отдыха. Несмотря на неблагоприятные
погодные условия, он составил по итогам трех смен почти 90 процентов.
Хорошие результаты и у лагеря в Белкине. В
отличие от горьковского, он круглогодичный и работает во все школьные каникулы.
Здесь в смену отдыхают около 100 детей. Также реализуется большое число
тематических программ, но главное направление – это изучение английского языка.
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