​Дорогие друзья!



11 августа мы отмечаем профессиональный праздник строителей. В этот день чествуют тех, кто создает для нас комфорт и уют.



Труд работников этой отрасли – неустанное созидание, напряженная и ответственная деятельность, очень важная для развития региона и всей страны. Особая благодарность за помощь и наставничество – ярославским ветеранам.



Благодаря системной работе Правительства области и наших строителей сейчас идут качественные преобразования во всех сферах. Возводятся новые жилые комплексы и производственные предприятия, школы и больницы, культурные и спортивные сооружения, мосты и дороги. По динамике роста мы опережаем большинство регионов России.



Желаю всем новых свершений и побед! Здоровья, мира и благополучия!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов