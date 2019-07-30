|Для вчерашних школьников, отправляющихся на поиски работы, специалисты службы занятости населения области проанализировали вакансии предприятий и организаций региона, подходящие для начала карьеры.
– Количество выпускников школ, обращающихся в органы службы занятости области, относительно невелико. Ежегодно эта цифра не превышает 100 человек, – сообщила директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. – В этом году из официально признанных безработными 37 выпускников общеобразовательных организаций в настоящее время 20 трудоустроены. Основные профессии: подсобный рабочий, официант, продавец, грузчик, помощник воспитателя, менеджер по продажам, ученик токаря.
Большинство из вставших на учет в органы службы занятости выпускников – жители Ярославля (6 человек), Рыбинска (4 человека), Ростова (2 человека) и Углича (2 человека).
В настоящее время одна из самых высокооплачиваемых позиций из неквалифицированных видов труда – разнорабочий. Уровень дохода на таком рабочем месте может достигать 30 – 35 тысяч рублей. Также для бывших выпускников есть вакансии менеджеров в различных отраслях (28 – 30 тысяч рублей в месяц), продавцов (20 – 25 тысяч рублей), укладчиков, упаковщиков (до 28 тысяч рублей), официантов (15 – 25 рублей), дворников (11280 рублей).
Лаура Зудина отметила, что хорошим помощником в процессе трудоустройства является сайт «Работа в России»: https://trudvsem.ru/. Он обеспечивает доступ к общероссийской базе вакансий, в том числе предлагает вакансии в Ярославской области, на которые может претендовать молодой человек без образования и опыта работы.
Также необходимые консультации готовы дать сотрудники органов службы занятости населения.
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