​Больница скорой медицинской помощи имени Соловьева получила новый современный ультразвуковой аппарат, оснащенный всеми возможными датчиками для исследований. Оборудование экспертного класса «Logiq S8» дает возможность проводить диагностику органов брюшной полости, мочеполовой, сердечно-сосудистой, скелетно-мышечной систем, молочных желез и щитовидной железы.



Ультразвуковой аппарат подарила больнице компания «МедИнвестГрупп», договоренность с которой была достигнута при активном содействии губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.​



– Это хороший пример того, как материально-техническая база медицинских учреждений совершенствуется за счет внебюджетных источников. Больница системно оснащалась в 2009 – 2010 годах по программе «ДТП», оборудование обновлялось в 2013 году по программе модернизации, но жизнь не стоит на месте, – подчеркнул первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Игорь Каграманян. – Больница Соловьева – это одно из ключевых лечебных учреждений нашего региона. Вся экстренная травматологическая помощь, отчасти сосудистая, ожоговая, сосредоточена здесь. В больницу поступают сложнейшие ожоговые пациенты не только из Ярославской области, но и из соседних регионов. Мы обсудили с директором медучреждения планы по модернизации ожогового отделения. Отдельная тема касается детей. Есть специализированные кровати, которые учитывают особенности детского организма, но они давно не обновлялись. Будем помогать в этом направлении и подключать наш попечительский совет «Десятилетие детства». В ближайшее время мы постараемся приобрести такие детские кровати и аппарат ИВЛ.



Технические характеристики датчиков и жидкокристаллического экрана нового ультразвукового аппарата обеспечивают высокое качество изображения с максимальным разрешением, что позволяет увеличить достоверность обследования и сократить время его проведения. Это особенно важно для экстренных пациентов, которых больница имени Соловьева принимает со всей Ярославской области.



– Благодаря новому оборудованию мы можем обнаружить все терапевтические патологии, – сказал врач ультразвукового исследования больницы имени Соловьева Константин Савельев. – Исследование быстрое и малозатратное. Качество картинки позволяет оценить всю анатомию внутренних органов. Видим не только орган, но и строение сосудистого рисунка, например печени. Больнице именно такое оборудование со всем набором датчиков было крайне необходимо.