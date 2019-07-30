30 июля в Рыбинске спущен на воду катер специального назначения «Грачонок» проекта 21980.



Судно предназначено для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях и ближних к ним пунктах базирования и будет использоваться при охране Крымского моста. На катере установлен современный гидроакустический комплекс, позволяющий вести поиск объектов на глубине до 200 метров, имеется водолазное оборудование для обследования дна.



– Сегодня уже несколько катеров этой серии успешно несут службу в составе отрядов ВМФ России, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Новый «Грачонок» отправится в распоряжение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Судно имеет высокие маневренные качества и мореходность, оснащено новейшими средствами обнаружения подводных диверсионных сил и средств противника, что позволяет решать широкий спектр задач. Уверен, катер заслужит только положительные отзывы будущего экипажа. И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы предприятия именно Ярославской области работали для нужд Министерства обороны, Росгвардии, МВД.



В торжественной церемонии спуска судна на воду участвовали командующий Южным военным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Олег Козлов, начальник морского управления Федеральной службы войск национальной гвардии контр-адмирал Андрей Шатаев, управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел» Олег Гончаров, ветераны войск национальной гвардии, глава Рыбинска Денис Добряков.



Катеру предстоит пройти швартовные, ходовые, государственные испытания, после чего он будет передан заказчику и отправится к месту несения службы.



Контрактом между судостроительным заводом «Вымпел» и Росгвардией предусмотрено строительство четырех таких транспортных средств. Все они будут сданы до конца 2019 года.



В настоящее время в судосборочном цехе – эллинге завода «Вымпел» ведется строительство четвертого катера «Грачонок», двух ракетных катеров «Молния» и двух судов на подводных крыльях «Комета 120М».



Производственные мощности эллинга позволяют создавать корабли военного и гражданского назначения длиной до 85 метров и спусковым весом до 2500 тонн.