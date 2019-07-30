|В этом году озимыми культурами в регионе засеют на 17 процентов площадей больше, чем в прошлом. Такие планы были озвучены сегодня в ходе заседания оперативного штаба в департаменте АПК и потребительского рынка Ярославской области, которое прошло при участии сельхозпроизводителей.
– Урожайность озимых у нас на 20 – 30 процентов выше, чем яровых, – отметил заместитель директора департамента Сергей Камышенцев. – Это обусловлено прежде всего климатическими особенностями региона. Так, в прошлом году урожайность озимых составила 22,8 центнера с гектара, яровых – 16,9 центнера с гектара.
Увеличение площади под озимыми происходит ежегодно, в 2018-м – на 12 процентов.
Производители, занимающиеся возвращением запущенных земель в сельхозоборот, могут получить возмещение до 68 процентов затрат на проведение культуртехнических мероприятий. На эти цели в текущем году выделено 62,5 миллиона рублей.
Кроме того, предприниматели могут получить компенсацию до 20 процентов затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, а также приобрести машины для работы на льготных условиях через систему областного лизинга с удорожанием до 2,4 процента в год. Еще одна мера поддержки – кредитование под 7,25 процента годовых для пополнения оборотных средств через Фонд развития промышленности и АПК Ярославской области.
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