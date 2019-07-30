|В микрорайоне Аграрник поселка Борисоглебского завершается строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.
– Этот проект реализуется в два этапа. Средства на него предусмотрены в рамках региональной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области», – сообщил заместитель директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.
В Аграрнике проживают около 600 человек, рядом – детский сад, магазины, административные здания.
– Проблема с очистными здесь была давно, еще с 80 – 90-х годов прошлого века, – рассказал глава Борисоглебского района Владимир Попов. – Мы рады, что благодаря губернатору Дмитрию Миронову в нашем районе начали реализовывать этот проект. Оборудование уже установлено, осталось провести пусконаладочные работы и благоустроить территорию. Подрядчик планирует завершить все раньше заявленных сроков, уже в августе.
Ярославская организация, которая занимается строительно-монтажными работами, сама выполнила проект и сама же производит оборудование.
– Эта станция запроектирована с расчетом на увеличение мощности, – пояснил генеральный директор организации-подрядчика Олег Кузьминцев. – При необходимости будут запущены в работу дополнительные блоки. Наше оборудование позволяет выполнить полный цикл очистки и привести стоки в полное соответствие с нормами.
Работа комплекса автономная, система будет сама передавать сигналы на пульт диспетчера. Специалист сможет при необходимости вносить корректировки в процессе эксплуатации.
Алексей Метельков добавил, что на 2019 год также запланированы реконструкция очистных сооружений канализации села Кукобой Первомайского района, строительство локальных очистных сооружений в поселке Шестихино Некоузского района, строительство наружных сетей канализации в поселке Красный Бор Ярославского района.
Все эти мероприятия позволят не только повысить качество коммунальных услуг, они направлены на улучшение экологической обстановки в муниципальных образованиях. Это одна из основных задач новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.
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