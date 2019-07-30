В Ярославской области действует льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия». Он установлен приказом регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов и применяется к категориям жителей, у которых нет отопления (за исключением печного), водоснабжения и водоотведения.



– Гражданам никуда обращаться не надо, чтобы оформить свое право на льготу, – пояснил первый заместитель директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислав Малыгин. – Данные о жителях области, имеющих право оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО по льготному тарифу, сейчас готовят органы местного самоуправления. На основе этих списков единый региональный оператор ООО «Хартия» будет применять льготный тариф.



В льготную категорию попадают, во-первых, дома, где есть электроснабжение для освещения, газ исключительно для приготовления пищи, печное отопление (дрова, уголь). Второй вариант – наличие электроснабжения для освещения и (или) приготовления пищи, печного отопления (дрова, уголь). И третий набор коммунальных услуг, при котором предусмотрен льготный тариф: электроснабжение для освещения и (или) приготовления пищи.



– Для жителей многоквартирных домов, имеющих право на льготный тариф по ТКО, размер платы составит 76,7 рубля с человека в месяц. Для жителей индивидуальных жилых домов – 86,93 рубля с человека в месяц, – рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. – Возьмем для примера семью из трех человек, которая проживает в многоквартирном доме с набором определенных коммунальных услуг. По льготному тарифу она заплатит на 56,94 рубля в месяц меньше. А если такая же семья живет в индивидуальном доме, то платеж будет меньше на 64,5 рубля в месяц.



Если по каким-либо причинам житель региона, имеющий право на оплату данной услуги по льготному тарифу, получил платежный документ с расчетами по экономически обоснованному тарифу, он может обратиться в районную или городскую администрацию, чтобы необходимая информация была направлена региональному оператору. В следующем месяце будет сделан перерасчет.



Граждане льготных категорий, данные о которых уже поступили единому регоператору, получат квитанции с применением сниженного тарифа уже в августе. Остальные – по мере уточнения списков органами местного самоуправления. В любом случае в обязательном порядке перерасчет платы за обращение с ТКО будет производиться с момента применения льготного тарифа, то есть с 1 июля 2019 года.