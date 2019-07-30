​30 июля инспекторы регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели рейдовое обследование санитарно-защитной зоны полигона ТКО у деревни Селиваново в Угличском муниципальном районе.



– С учетом погодных условий и обильных осадков усилен контроль за соблюдением мер по обеспечению экологической безопасности объекта захоронения ТКО, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Мы проводим лабораторные исследования на полигоне и на водных объектах, находящихся рядом с ним, не реже раза в месяц.



Сотрудники департамента вместе со специалистами центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу и общественниками обошли весь полигон по периметру, проверили дренажные колодцы, повторно произвели забор проб в контрольных скважинах и водных объектах. По итогам рейда фактов утечки фильтрата не зафиксировано, так же как и поступления каких-либо стоков в реку Улейму и Селивановский ручей.



Кроме того, сейчас уже получены результаты исследований проб воды, взятых из этих точек в начале июля, когда сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования проводили проверку состояния территории, прилегающей к полигону, совместно с уполномоченным по правам человека в Ярославской области и представителями ОНФ.



– Негативного влияния полигона ТКО на качественный состав поверхностных водных объектов не установлено, – отметил Дмитрий Пеньков. – Вода в колодце в деревне Селиваново также в пределах нормы и соответствует СанПиН для питьевой воды.



Справка



Полигон в Угличском районе построен в 2008 году, принят в эксплуатацию в 2013-м. В конце 2017 года в рамках концессионного соглашения передан ООО «Хартия» для реконструкции. На сегодняшний день проведена часть работ: установлены контрольно-пропускной пункт, автовесовая, дезинфекционный барьер. Завершено строительство подъездных путей и площадок для легкового и грузового транспорта, в том числе противопожарного проезда. Готовятся к установке очистные сооружения. Предполагается, что работы будут завершены к концу следующего года.



В настоящий момент на объекте используют систему рециркуляции фильтрата, что позволяет возвращать жидкость обратно на полигон. Это ускоряет процесс разложения отходов, а также помогает предотвратить попадание сточных вод в окружающую среду. Установка нового очистного оборудования даст возможность приводить стоки в соответствие с нормативами.