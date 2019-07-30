​Около 10 тысяч крымских устриц и 700 килограммов мидий уже поступило в регион в рамках соглашения, заключенного во время прошлогоднего визита делегации Ярославской области в Республику Крым.​



– Наши предприятия общественного питания



заинтересованы в прямых поставках морепродуктов от производителя, – отметил и.



о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области



Евгений Сорокин. – При организации процесса важно было учесть особенности этих



продуктов, прежде всего необходимость сохранять их живыми до подачи на стол. С



этой целью в Ярославле был создан цех передержки.



Поставки в регион осуществляет крупнейший



крымский производитель в этой сфере – группа компаний «Аква-Альянс». В



черноморских яслях под ежедневным присмотром специалистов устрицы до товарного



вида выращивают три года, мидии – два года. Затем несколько месяцев их готовят



к авиаперелету, после чего помещают в специальный контейнер и доставляют в



ярославский цех. Он представляет собой замкнутую систему водоснабжения –



бассейн, который полностью воссоздает естественные условия обитания морских



животных.



​В настоящий момент рассматривается



возможность создания еще одного цеха передержки в Рыбинском районе.