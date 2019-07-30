|Около 10 тысяч крымских устриц и 700 килограммов мидий уже поступило в регион в рамках соглашения, заключенного во время прошлогоднего визита делегации Ярославской области в Республику Крым.
– Наши предприятия общественного питания
заинтересованы в прямых поставках морепродуктов от производителя, – отметил и.
о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области
Евгений Сорокин. – При организации процесса важно было учесть особенности этих
продуктов, прежде всего необходимость сохранять их живыми до подачи на стол. С
этой целью в Ярославле был создан цех передержки.
Поставки в регион осуществляет крупнейший
крымский производитель в этой сфере – группа компаний «Аква-Альянс». В
черноморских яслях под ежедневным присмотром специалистов устрицы до товарного
вида выращивают три года, мидии – два года. Затем несколько месяцев их готовят
к авиаперелету, после чего помещают в специальный контейнер и доставляют в
ярославский цех. Он представляет собой замкнутую систему водоснабжения –
бассейн, который полностью воссоздает естественные условия обитания морских
животных.
В настоящий момент рассматривается
возможность создания еще одного цеха передержки в Рыбинском районе.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
41 минуту назад
6 просмотров
2019.07.31 Промышленные предприятия Ярославской области реализовали ряд крупных проектов в рамках сотрудничества с Республикой Крым2019.07.31 Превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в санитарной зоне угличского полигона не выявлено2019.07.31 Часть жителей области сможет оплачивать вывоз мусора по льготному тарифу2019.07.30 В поселке Борисоглебском завершается строительство очистных сооружений2019.07.30 Площади под посевы озимых культур в этом году планируется увеличить на 17 процентов