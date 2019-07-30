​Около 10 тысяч крымских устриц и 700 килограммов мидий уже поступило в регион в рамках соглашения, заключенного во время прошлогоднего визита делегации Ярославской области в Республику Крым.​

 – Наши предприятия общественного питания

заинтересованы в прямых поставках морепродуктов от производителя, – отметил и.

о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области

Евгений Сорокин. – При организации процесса важно было учесть особенности этих

продуктов, прежде всего необходимость сохранять их живыми до подачи на стол. С

этой целью в Ярославле был создан цех передержки.

Поставки в регион осуществляет крупнейший

крымский производитель в этой сфере – группа компаний «Аква-Альянс». В

черноморских яслях под ежедневным присмотром специалистов устрицы до товарного

вида выращивают три года, мидии – два года. Затем несколько месяцев их готовят

к авиаперелету, после чего помещают в специальный контейнер и доставляют в

ярославский цех. Он представляет собой замкнутую систему водоснабжения –

бассейн, который полностью воссоздает естественные условия обитания морских

животных.

​В настоящий момент рассматривается

возможность создания еще одного цеха передержки в Рыбинском районе.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
41 минуту назад
6 просмотров
2019.07.31 Промышленные предприятия Ярославской области реализовали ряд крупных проектов в рамках сотрудничества с Республикой Крым
2019.07.31 Превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в санитарной зоне угличского полигона не выявлено
2019.07.31 Часть жителей области сможет оплачивать вывоз мусора по льготному тарифу
2019.07.30 В поселке Борисоглебском завершается строительство очистных сооружений
2019.07.30 Площади под посевы озимых культур в этом году планируется увеличить на 17 процентов